Kvaratskhelia
Image : psg.fr

Info à la Une – Un début de saison sans relief pour Khvicha Kvaratskhelia

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas22 septembre 2026

Khvicha Kvaratskhelia a été l’un des meilleurs joueurs du PSG la saison dernière. L’international géorgien a du mal à retrouver son meilleur niveau en ce début de saison. 

Auteur d’une très belle saison 2025-2026 sous le maillot du PSG, Khvicha Kvaratskhelia est l’un des favoris au Ballon d’Or qui sera remis le 26 octobre prochain à Londres. Pas présent à la Coupe du monde cet été, il a pu avoir une préparation pleine avec le club de la capitale. Malgré cela, l’international géorgien réalise un début de saison délicat avec les Rouge & Bleu. S’il s’est montré décisif dès le premier match de la saison avec un but lors de la Supercoupe d’Europe remportée contre Aston Villa (2-1), il a ensuite enchaîné les rencontres sans grand relief, comme la plupart de ses coéquipiers. Ni moins, mais ni plus, avance L’Equipe.

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Luis Enrique estime qu’il doit être mis sous pression

Le numéro 7 du PSG subit peut-être le contrecoup de son éprouvante pré-saison, lance le quotidien sportif. Physiquement, l’intéressé se sent bien. Repos ou pas, il est du genre à faire de l’exercice tous les jours. Plus il joue, plus il est performant, donc il aurait aimé avoir davantage de temps de jeu pour prendre du rythme. Mais ses six titularisations en sept matches disent quand même son importance. Luis Enrique a toujours réclamé de la concurrence sur ses ailes, notamment car il estime que le Géorgien a besoin d’être mis sous pression. À cet égard, le départ de Bradley Barcola dessert les plans de l’entraîneur parisien, vu que le joueur de Liverpool proposait une vraie rivalité sur le flanc gauche de l’attaque. Arrivé cet été, Mika Godts ne pousse guère « Kvara », pour l’instant, à se surpasser, conclut L’Equipe

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas22 septembre 2026

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