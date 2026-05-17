Info à la Une – Un derby parisien pour finir la saison de Ligue 1

Ce dimanche soir (21 heures, Ligue 1 + 3), le PSG affronte le Paris FC lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Une rencontre sans enjeu mais qui doit permettre de bien préparer la finale de la Ligue des champions.

Champion de France, le PSG va jouer son dernier match de la saison 2025-2026 de Ligue 1 contre le Paris FC ce dimanche soir. Si le moment, pour le PSG, peut être propice à célébrer et glorifier le travail bien fait en Ligue 1, où le collectif l’a emporté sur les individualités, ce duel parisien raconte aussi autre chose, lance Le Parisien. « Les champions d’Europe abordent, d’abord, leur ultime rendez-vous national de la saison avec l’idée de rester appliqués et mobilisés de bout en bout pour entretenir leur dynamique positive. » Luis Enrique ne déviera pas de cette ligne de conduite et continuera, jusqu’au 30 mai, à mobiliser ses hommes autour de cette quête d’une deuxième étoile. Le championnat a souvent été une variable d’ajustement à ses yeux et son plan ne devrait pas trop évoluer ce dimanche malgré une absence totale de compétition pendant les treize jours qui suivront ce derby « spécial » contre le PFC, assure le quotidien francilien.

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Une nouvelle gestion des temps de jeu à prévoir

La ventilation des temps de jeu des joueurs du PSG devrait donc se poursuivre et permettre à quelques cadres ― Marquinhos, Zaïre-Emery, Vitinha ― de remettre la machine en route et à d’autres de souffler pour éviter tout risque de blessure, estime Le Parisien. Dans cette dernière ligne droite, Luis Enrique donne la sensation d’être investi d’une mission, animé par un état d’esprit conquérant et porté par une volonté féroce de faire de nouveau briller Paris sur la plus belle des scènes. À Jean-Bouin, l’idée consiste à entretenir ce feu sacré et à se focaliser sur le présent pour préparer le futur, conclut le quotidien francilien.