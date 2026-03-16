Info à la Une – Un duel entre Doué et Kvaratskhelia pour une place de titulaire face à Chelsea

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG disputera son huitième de finale retour de la Ligue des champions face à Chelsea. Et un duel s’annonce entre Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia pour occuper l’aile droite de l’attaque.

Après sa large victoire au Parc des Princes (5-2), le PSG se déplace à Stamford Bridge ce mardi soir pour affronter Chelsea dans ce huitième de finale retour de la Ligue des champions. L’objectif des Rouge & Bleu sera de terminer le travail pour valider leur ticket pour les quarts de finale de la compétition. Et Luis Enrique aura pour ambition de s’imposer à Londres. Pour cela, il devra faire un choix en attaque.

Si les titularisations d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ne font aucun doute, un duel s’annonce entre Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia pour le poste d’ailier droit. « Les choix de Luis Enrique suivent les courbes de performances et, généralement, les statistiques de ses attaquants, qui sont un critère pour des joueurs beaucoup plus soumis que les autres à la loi des séries, à leur forme du moment et à leur niveau de confiance », explique L’Equipe. Mercredi dernier, c’était l’international français qui avait débuté sur le côté droit de l’attaque et il avait offert une belle passe décisive pour Ousmane Dembélé sur le but du 2-1. Le Golden Boy a ensuite été remplacé par Khvicha Kvaratskhelia à la 62e minute. Ce couloir droit n’est pas le côté préférentiel du Géorgien, mais cela ne l’a pas empêché de bouleverser la soirée parisienne avec deux buts et une passe décisive.

Reste désormais à savoir si cette performance lui permettra de gagner sa place de titulaire ce mardi. Lorsqu’il évolue sur le terrain avec Bradley Barcola, la question de son meilleur côté ressurgit, les deux joueurs ayant plus de facilité à évoluer au poste d’ailier gauche. L’ancien du Napoli s’était d’ailleurs récemment expliqué sur cette situation. « Tout le monde sait que j’aime jouer à gauche. Mais en foot, il faut changer parfois, et c’est bon de savoir jouer des deux côtés. À droite, c’est moins facile pour moi, mais j’espère qu’assez vite je serai capable de bien jouer à droite, comme à gauche. » Mais ce n’est pas encore le cas et Luis Enrique n’a pas cessé de s’adapter, ces dernières semaines, à ce qu’il voyait, en modifiant les postes offensifs dès le milieu de la première période.

Après la sortie d’Ousmane Dembélé face à Chelsea, remplacé Lee Kang-In à la 69e minute, Khvicha Kvaratskhelia a occupé le poste d’attaquant de pointe. Et même lors du remplacement de Bradley Barcola, le Géorgien n’avait toujours pas retrouvé son aile gauche, occupée par Nuno Mendes jusqu’à la fin de la rencontre. Pourtant, son chef d’oeuvre inscrit est bien venu de la gauche, ce qui permet de rappeler que la position de départ compte moins que le mouvement général. « L’entrée en jeu de Kvaratskhelia menace clairement la place de titulaire de Doué, qui n’est pas non plus gravée dans le marbre, sur la durée. Après un début d’année difficile, Doué va un peu mieux (3 buts et 2 passes décisives en 6 matchs), mais reste sur trois sorties moyennes. S’il devait être remplaçant demain soir, Luis Enrique n’aurait pas de mal à lui rappeler qu’une demi-heure suffit », conclut le quotidien sportif.