Info à la Une – Un festival de buts et une entrée en matière réussie pour le PSG en Ligue des champions

Opposé au Slovan Bratislava pour son premier match de Ligue des champions, le PSG s’est amusé sur la pelouse du Parc des Princes (6-1) grâce à son duo Ferran Torres – Ousmane Dembélé.

Le PSG a réussi son entrée en lice en Ligue des champions. Opposé au Slovan Bratislava au Parc des Princes, le club parisien n’a laissé aucune chance à l’équipe de Yaya Touré en s’imposant largement (6-1). Après ses débuts difficiles en Ligue 1, le double champion d’Europe a su se remettre à l’endroit devant son public. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de laisser quelques joueurs cadres au repos avant le déplacement sur la pelouse du Stade Brestois dimanche. « Il savait, comme tous, que Bratislava n’avait absolument aucune chance de résister à l’intensité des Parisiens, agressifs avec et sans ballon, attaquant tous les espaces qu’ils semblaient réticents à occuper en L1, et retrouvant un niveau d’efficacité ordinaire », rapporte L’Équipe. Cela n’a pas empêché les Rouge & Bleu de dérouler leur football. Ils ont surtout affiché une férocité débordante dès les premières minutes. Au bout de 30 minutes, le score était déjà de 3-0. Le retour de Nuno Mendes sur le côté gauche aura fait énormément de bien, et le côté droit, avec Achraf Hakimi, Maghnes Akliouche et Ousmane Dembélé, a affiché une belle complémentarité.

Omniprésent pour son retour comme titulaire, le Ballon d’Or 2025 s’est offert un doublé et une passe décisive en première période. De son côté, Ferran Torres a aussi brillé avec son premier triplé en Ligue des champions. « Ni trop, donc, ni pas assez : ce n’est pas parce que le PSG a éparpillé Bratislava (6-1) qu’il est déjà en état de dominer l’Europe, puisque toutes les victoires européennes ne peuvent pas avoir le même sens, mais considérant ce que les Parisiens ont montré en Ligue 1, et tout ce qu’ils n’ont pas montré, la soirée a envoyé un certain nombre de signaux positifs, de l’impact éternel des latéraux sur l’animation offensive du double champion d’Europe, au pressing de tous, en passant par le volume de Dro et les initiatives d’Akliouche », conclut le quotidien sportif dans son édition du jour.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette large victoire du PSG en Ligue des champions. Pour son retour comme titulaire, Ousmane Dembélé a ébloui le Parc des Princes avec deux buts et une passe décisive. Une bonne façon de rafraîchir la mémoire des jurés avant les votes du Ballon d’Or 2026. Près d’un mois après sa dernière victoire, face à Aston Villa en Supercoupe d’Europe (2-1), le club de la capitale a retrouvé des couleurs face au Slovan Bratislava. Mais le niveau sera plus élevé dimanche face au Stade Brestois. « Ce sera beaucoup plus compliqué contre les Finistériens et surtout dans plus d’un mois, le 14 octobre, avec le retour de la Ligue des champions pour Paris à Manchester face à City. Il y aura même un enchaînement City-Barcelone en une semaine avec un déplacement entre-temps à Strasbourg en championnat qui sondera davantage les ressorts parisiens en cette nouvelle édition de la C1 dans cette première partie de la compétition qui ne dit souvent rien de la seconde. »

Après son doublé face au Stade Rennais (2-2), Ferran Torres s’est offert un triplé pour son premier match de Ligue des champions avec les Rouge & Bleu. Avec cinq buts en quatre matchs, la recrue estivale est le meilleur buteur parisien de ce début de saison. Surtout, il confirme sa compatibilité avec le jeu prôné par Luis Enrique, et sa complémentarité avec Ousmane Dembélé peut être l’une des armes du PSG cette saison. Le coach parisien a aussi profité de cette rencontre pour laisser quelques cadres au repos. « L’Asturien voulait voir autre chose, pour preuve la première titularisation de Dro en Coupe d’Europe (et trois Espagnols au départ) et des changements qui indiquent ses intentions à Brest avec les entrées de Senny Mayulu, Lucas Digne, Mika Godts ou encore Lucas Hernandez avant Lucas Beraldo pour finir. C’était un soir pour répéter ses gammes, s’amuser et soigner le moral. Avec une réussite totale », conclut le journal francilien.