Info à la Une – Un match légendaire entre le PSG et le Bayern Munich

Dans cette demi-finale aller de la Ligue des champions, le PSG et le Bayern Munich ont livré un match légendaire, qui a tourné à l’avantage des Rouge & Bleu (5-4) avant le match retour.

Ce choc entre les deux meilleures équipes d’Europe a offert un véritable spectacle dans cette demi-finale aller de la Ligue des champions. Dans ce match légendaire, le PSG a pris une légère option sur la qualification grâce à ce succès fou 5-4. « Traversée de tous les sentiments et de tous les élans, contradictoires et furieux, cette demi-finale aller a montré le meilleur du football moderne, ainsi qu’elle le promettait et on ne risque pas de prétendre que c’était mieux avant, parce qu’on a rarement vu aussi bien, parce que c’était magnifique et vertigineux », écrit Vincent Duluc dans L’Equipe. Dans une ambiance folle au Parc des Princes, les deux formations ont livré une bataille qui marquera l’histoire de la compétition. Le premier acte a été un véritable match de boxe avec une équipe du PSG qui a su réagir à l’ouverture du score du Bayern Munich pour mener 3-2 à la pause.

En seconde période, l’équipe de Luis Enrique a même mené 5-2 à l’heure de jeu. Mais avec la fatigue accumulée, les Bavarois ont su revenir dans cette rencontre folle pour offrir un match retour encore ouvert à l’Allianz Arena (6 mai). « Mais on ne peut guère reprocher à Paris, non plus, d’avoir fini par vouloir gagner, simplement gagner la semaine prochaine (…) Cette demi-finale aller aura été belle comme une finale, et plus belle, même, que la plupart des finales, mais si cela avait été la finale, comme il était logique de le rêver, il n’y aurait pas eu de deuxième service, pas d’autre invitation à rêver, mercredi prochain. On en connaît qui auront du mal à dormir, mardi », conclut le quotidien sportif.

Sans surprise, Le Parisien salue aussi cette soirée légendaire. « Ce match de pure folie, ce sommet d’art et de culture, ce musée des merveilles du monde, cette légende pour les livres d’histoire, tout ça, il faudra le transmettre, le raconter, le raconter encore, et qu’elle vienne peupler les nuits qui deviendront plus belles que nos jours. » Avec neuf buts, un scénario de folie, des rebondissements et deux poteaux ce match entre le PSG et le Bayern Munich se pose déjà comme l’une des plus belles demi-finales de l’histoire moderne de la compétition. Il a même basculé dans l’irrationnel lorsque les Rouge & Bleu ont mené 5-2, avant de voir le Rekordmeister revenir rapidement dans cette rencontre (5-4). Le club bavarois n’avait pas encaissé cinq buts en C1 depuis 31 ans, ce qui situe la performance offensive du champion d’Europe en titre.

« PSG-Bayern a ainsi enfanté un match de légende, laissant KO d’ivresse les amoureux du jeu. Chaque temps fort a débouché sur une action de but mais le match était un temps fort en lui-même. L’intensité, le combat, la furie des échanges entre les deux équipes a délivré un chef-d’œuvre du jeu, à passer en boucle dans toutes les écoles de foot et à donner comme remède à la mélancolie des déçus du foot ou des non-connaisseurs. Ils ne pourront qu’aimer après, ils ne pourront que s’infuser du PSG et du Bayern dans les veines à très hautes doses. » Avec des attaquants dans une forme étincelante : un Khvicha Kvaratskhelia en chef de meute, un Ousmane Dembélé homme du match et des joueurs comme Luis Diaz et Michael Olise intenables. « Cette première manche ne donne aucun indice sur le possible qualifié la semaine prochaine à l’Allianz Arena. Aucune ne voudra se renier et l’affaire passera donc une nouvelle fois par le poids des attaques, les deux surpuissantes. On peut simplement vous dire qu’il y aura des buts. Avec le sien d’avance, les espaces forcément vacants laissés par le Bayern et son football total, le PSG peut encore croire à sa vie rêvée », conclut le quotidien francilien.