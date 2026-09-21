Info à la Une – Un PSG à deux visages remporte le Classique face à l’OM

Après une première période terne, le PSG s’est réveillé en seconde période pour s’imposer face à l’Olympique de Marseille (2-1), lors du premier Classique de la saison.

Dans son édition du jour, L’Équipe revient sur la victoire du PSG sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (2-1), en conclusion de la 5e journée de Ligue 1. Sans briller en première période, les Rouge & Bleu ont réussi à montrer un visage plus convaincant au retour des vestiaires. Face à une équipe olympienne dans le dur, les joueurs de Luis Enrique n’ont pas affiché un visage séduisant, mais ont enchaîné un troisième succès de rang avant la trêve internationale. De son côté, l’OM a enchaîné un cinquième revers de rang et se retrouve avant-dernier de Ligue 1 (17e). Pourtant, un mince espoir est apparu suite à l’égalisation d’Angel Gomes (74e), quelques minutes après l’ouverture du score de Ferran Torres. Mais Marquinhos a rapidement fait taire le Vélodrome sur un splendide centre de Nuno Mendes. « Même s’il a fait pleuvoir les frappes sur la cage de Jeffrey De Lange (31 tirs, 10 cadrés), le PSG n’a pas impressionné et ne méritait pas de transformer son avantage en large écart. S’il y avait un gouffre, c’était seulement entre les bancs, où une foule de talents parisiens prenait place », explique le quotidien sportif dans son édition du jour.

Mais les Parisiens ont pu s’appuyer sur l’inévitable Ferran Torres, buteur sept minutes après son entrée en jeu. L’Espagnol a inscrit son septième but en six rencontres avec les Rouge & Bleu. Un gros contraste avec le Ballon d’Or 2025. « Comme ses partenaires, Ousmane Dembélé a fait plus de mauvais choix que de bons, mais ils ont eu assez de ballons pour gommer leurs erreurs. Maupay en a eu deux dans la surface, deux qui devaient faire buts (38e, 62e), et il les a gâchés. Torres et Maupay, c’est un résumé de ce que les Parisiens ont et de ce que les Marseillais n’ont pas », conclut L’Équipe.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette victoire du PSG face à l’OM. Pendant longtemps, ce 113e Classique a été digne du classement des deux équipes dans ce championnat. « On l’annonçait déséquilibrée, jouée d’avance, promise aux joueurs de Luis Enrique, mais cette affiche du Championnat de France a été indécise pendant une grosse heure, sous l’effet des erreurs répétées des deux adversaires. » Mais la logique a finalement été respectée dans la dernière demi-heure. La première période a été très pauvre techniquement de la part des deux équipes. Luis Enrique avait pourtant aligné sa meilleure équipe dès le coup d’envoi, mais les Parisiens ont affiché un manque d’efficacité à l’approche du but adverse, « qui rappelait les grandes heures du PSG de l’automne 2024. »

Les deux équipes ont finalement haussé le niveau dans la dernière demi-heure en mettant plus de rythme. Ferran Torres a ouvert le score de la tête et a inscrit son septième but sur sept tirs cadrés. « Le champion du monde espagnol, lui, ne connaît pas la crise d’efficacité et embellit grandement le début de saison de sa nouvelle équipe. » Malgré l’égalisation rapide d’Angel Gomes, le PSG a pu s’appuyer sur son autre buteur de ce début de saison, Marquinhos. Le capitaine parisien a marqué son troisième but de la saison et « a fini par climatiser le Vélodrome qui voit son équipe enfouie dans les profondeurs du classement (17e) après un cinquième revers de suite. Loin, très loin d’un PSG qui passera la trêve au chaud et dans le bon wagon », conclut le quotidien francilien.

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Ferran Torres a besoin de 7 minutes pour ouvrir le score pour le PSG face à l’OM !#LeClassique #OMPSG pic.twitter.com/pdvFIKflgH — L1+ (@ligue1plus) September 20, 2026