Info à la Une – Un PSG moins souverain en défense

Si la défense du PSG a été l’un des points forts de la saison dernière, cette dernière est plus en difficulté cette saison, elle qui vient d’encaisser cinq buts en deux matches.

Si depuis le début de l’année 2026, les discussions ont principalement tourné autour de l’absence de réalisme des attaquants, force est de constater que le secteur défensif n’est pas beaucoup plus efficace ces derniers temps. Désarticulée, moins compacte et plus facilement transperçable, l’arrière-garde du PSG étale certaines carences inhabituelles, à différents niveaux, assure Le Parisien. « Cette fragilité a sauté aux yeux lors des dernières sorties et elle se confirme également à travers les statistiques, si chères à Luis Enrique. Les chiffres ne sont pas dramatiques mais ils démontrent tout de même une baisse de régime par rapport à la saison dernière : Marquinhos et ses partenaires ont concédé 38 buts en 36 rencontres, soit six de plus que lors du précédent exercice. Le PSG est aujourd’hui loin d’afficher la même solidité en Ligue des champions avec 13 buts encaissés en neuf rencontres. C’est deux de moins, seulement, qu’à l’issue de sa campagne victorieuse durant laquelle il avait disputé huit rencontres supplémentaires », avance le quotidien francilien.

Certaines individualités n’ont pas non plus eu leur rendement habituel

Le constat est clair et rappelle donc à quel point le PSG demeure perfectible dans le travail sans ballon, un domaine essentiel aux yeux du staff. Ce dernier a soulevé plusieurs problèmes pour expliquer ces trous d’air. D’abord, le pressing opéré par les attaquants et les milieux, qui forment le premier rideau défensif, est moins intense. L’absence de fraîcheur physique chez certains joueurs peut l’expliquer. Ce manque d’agressivité à la perte du ballon se fait sentir et désunit plus facilement un bloc-équipe moins discipliné, notamment à la récupération. La gestion de la profondeur est un autre axe d’amélioration alors que la formation parisienne a tendance à laisser davantage d’espaces dans son dos et à s’exposer aux transitions adverses souvent converties en but, assure Le Parisien. Ce n’est que ponctuel mais l’absence de Fabian Ruiz, garant de l’équilibre et précieux par ses compensations, est également regrettée. Ensuite, certaines individualités n’ont pas non plus eu leur rendement habituel au cours des derniers matchs et n’ont pas diffusé la sérénité attendue à ce niveau, conclut Le Parisien.