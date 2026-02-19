Info à la Une – Un retour au premier plan bienvenu pour Doué

Mardi soir contre Monaco, Désiré Doué a renversé le barrage aller de la Ligue des champions en étant impliqué sur les trois buts du PSG. Un retour en grâce qui fait du bien.

Après la défaite du PSG contre Rennes en Ligue 1 (3-1), Ousmane Dembélé avait eu des mots forts en pointant du doigt des comportements individualistes sur le terrain. Beaucoup d’observateurs ont estimé que le numéro 10 du PSG visait Désiré Doué. Mais d’après les échos au sein du vestiaire des Rouge & Bleu, le Ballon d’Or ne visait personne en particulier, sa relation avec l’ancien Rennais étant toujours fluide, les deux joueurs étant proches. Contre Monaco, Désiré Doué a changé le visage du PSG lors de son entrée en jeu. Efficace dans les trente derniers mètres, le regard noir comme pour dire « ça va faire mal », le numéro 14 a rendu une merveilleuse copie, qui montre à quel point il est un joueur différent, souligne Le Parisien. Son entrée à la place d’Ousmane Dembélé est l’une des plus belles que l’on ait vue depuis le début de saison.

La pression des grands matches le rend plus fort

Rentré dans la légende un soir de 31 mai à Munich, Doué n’avait plus marqué en Ligue des champions depuis son doublé à Leverkusen le 21 octobre. À 20 ans, il a fait de ces rendez-vous européens son terrain de chasse favori. Comme si la pression qui entoure ce genre de match le rendait encore plus fort, assure le quotidien francilien. Il avait également un message à faire passer après avoir lu et entendu certaines critiques autour de son manque d’altruisme. « Sans faire trop de bruit, il est aujourd’hui le deuxième meilleur buteur du PSG, ex æquo avec Gonçalo Ramos (8 buts), derrière Ousmane Dembélé (10). C’est d’autant plus fort que le « Golden-Boy » a connu deux blessures en première partie de saison, au mollet et à l’ischio jambier droit, qui l’ont privé de compétition pendant presque trois mois. » Les chiffres sont formels : chaque fois qu’il marque dans un match, Paris l’emporte : 24 buts pour un total de 20 victoires, indique Le Parisien. Désiré Doué se remet en selle au meilleur des moments pour ne pas laisser le doute s’installer trop longtemps.







