Info à la Une – Un tirage plus abordable pour le PSG en Ligue des champions

Le PSG connaît ses adversaires pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Une nouvelle fois, le club de la capitale devra affronter de gros adversaires, mais aussi découvrir de nouveaux clubs.

Le match opposant le LOSC au PSG ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+), en ouverture de la 2e journée de Ligue 1, sera un avant-goût de la Ligue des champions pour les deux formations. Engagés dans la reine des compétitions européennes, les deux clubs français sont fixés depuis jeudi sur leurs adversaires pour la phase de ligue. Comme lors des saisons précédentes, l’équipe de Luis Enrique aura fort à faire dès le début de la compétition. Le PSG recevra, au Parc des Princes, le FC Barcelone, l’AS Roma, Galatasaray et le Slovan Bratislava, et se déplacera sur les pelouses de Manchester City, d’Aston Villa, de Villarreal et de Côme. Des clubs anglais seront une nouvelle fois au programme. Depuis l’été 2024, le PSG a disputé 19 rencontres face à des formations de Premier League. Les Rouge & Bleu retrouveront également le FC Barcelone pour la troisième fois en quatre saisons, comme le rapporte L’Équipe dans son édition du jour.

Mais il y aura également de la nouveauté avec une grande première face à Villarreal, à l’AS Roma et à Côme. « Luis Enrique aura peut-être du mal à prétendre qu’il s’agit du calendrier le plus difficile d’Europe, comme il l’avait souligné la saison dernière, mais les difficultés ne sont pas toujours où elles semblent être. La saison passée, le PSG avait pris deux points sur neuf pour finir son parcours face à Bilbao (0-0), au Sporting (1-2) et à Newcastle (1-1) », rappelle le quotidien sportif. Cette fois-ci, l’objectif sera de terminer dans le top 8 pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, même si les barrages n’avaient pas empêché le PSG de devenir champion d’Europe les deux saisons précédentes.

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De son côté, Le Parisien évoque aussi ce tirage au sort de la Ligue des champions. S’il faudra encore attendre samedi pour connaître l’ordre des matchs, le PSG va pouvoir disputer quelques belles affiches entre septembre et janvier. Si dans le pot 1, les deux ogres que sont Arsenal et le Bayern Munich ont été évités, les rencontres face au FC Barcelone et à Manchester City vont rappeler de bons souvenirs à l’équipe de Luis Enrique. Avec la réception de Galatasaray, le club parisien s’évite également un déplacement périlleux en Turquie. Mais il faudra se méfier de la formation turque, qui compte dans ses rangs Victor Osimhen, Leroy Sané ou encore İlkay Gündoğan.

Dans son parcours, le double champion d’Europe aura donc quatre grosses affiches (FC Barcelone, Manchester City, Aston Villa et l’AS Roma) et quatre autres rencontres plus déséquilibrées (Bratislava, Galatasaray, Côme et Villarreal). Mais cela ne constitue pas une garantie comptable. La saison passée, le PSG avait difficilement terminé sa phase de ligue face à l’Athletic Bilbao, au Sporting CP et à Newcastle. « Signe qu’il ne faut pas accorder une importance démesurée à cette nouvelle mouture de la C1, plus excitante sur le papier mais en rien révélatrice des équilibres de la fin de l’épreuve. Connaissant l’exigence de Luis Enrique, terminer dans les huit premiers consistera tout de même un défi supplémentaire par rapport à 2025 et 2026. En espérant, le même dénouement », conclut le quotidien francilien.

🚨 On connait les adversaires du PSG en LDC !!



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