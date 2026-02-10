Info à la Une – Une Coupe du monde qui s’éloigne pour Lucas Chevalier ?

Lucas Chevalier a débuté les trois derniers matches du PSG sur le banc. Si cette situation perdure, il pourrait perdre sa place dans le groupe de l’équipe de France et manquer la Coupe du monde.

Arrivé cet été au PSG pour devenir le gardien numéro 1, Lucas Chevalier n’a pas réussi à mettre tout le monde d’accord avec ses prestations sur le terrain. S’il a été titulaire du début de la saison jusqu’au 29 novembre et sa blessure à la cheville contre Monaco, l’ancien Lillois a vu Matvey Safonov briller durant son absence. Également blessé lors de la finale de la Coupe Intercontinentale le 17 décembre, le portier russe a manqué un mois de compétition après avoir eu la main fracturée. Après une nouvelle mauvaise prestation de Lucas Chevalier contre le Sporting, Matvey Safonov a retrouvé une place de titulaire contre Strasbourg et n’a depuis plus laissé sa place.

Le staff des Bleus suit de près cette situation

Il n’y a plus de Coupe de France pour que le numéro 2 des Bleus joue, et vu l’écart de points avec Lens (2), le turn-over en Ligue 1 avant les grands matches de Ligue des champions est d’autant moins acquis qu’il faudra que le PSG aille très loin pour le voir s’opérer, avance L’Equipe. La saison dernière, Luis Enrique avait aligné Safonov en Ligue 1 entre les deux manches contre Brest, Liverpool et Arsenal, et c’est, pour l’instant, le seul espoir de Chevalier de revenir, un peu, dans la lumière. Le staff des Bleus suit de près cette situation qui suscite un peu d’inquiétude : lorsque Chevalier est passé de Lille au PSG, l’été dernier, ce n’était pas l’idée. Titulaire lors du dernier match des Bleus, en Azerbaïdjan (3-1), le 16 novembre, le Parisien pourrait manquer la Coupe du monde s’il ne joue plus d’ici la fin de la saison, d’autant qu’il ne s’agit pas seulement de rejouer, mais d’être à nouveau performant, conclut L’Equipe.









