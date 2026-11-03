Info à la Une – Une victoire à Villarreal pour se rapprocher d’une qualification dans le top 8

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG tentera de s’offrir une quatrième victoire en quatre matches de phase de ligue contre Villarreal pour se rapprocher d’une qualification dans le top 8.

Le PSG a réalisé des débuts parfaits en Ligue des champions avec trois victoires en trois matches, dont deux contre des concurrents à la victoire finale, Manchester City et le FC Barcelone. Ce mardi soir, contre Villarreal, le club de la capitale souhaitera s’offrir une quatrième victoire en autant de matches de phase de ligue pour conserver sa place de leader mais également se rapprocher d’une qualification directe dans le top 8, ce qui serait une première pour le double tenant du titre. L’Equipe indique que même si le PSG reste sur neuf victoires d’affilée, Luis Enrique a rappelé que son équipe présentait le même bilan en Ligue des champions la saison passée après trois journées. Et que la suite n’avait pas été aussi limpide (deux défaites, deux nuls, une victoire). Pour obtenir un deuxième sacre européen à la suite, le club parisien avait dû s’infuser un barrage contre Monaco (3-2, 2-2), un préalable dont il compte bien s’exonérer cette fois.

L’Espagne réussit bien à Luis Enrique sur le banc du PSG

Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Luis Enrique aime bien jouer en Espagne. En effet, il n’a pas perdu quand il est allé défier chez lui un club de Liga (trois victoires, un nul), rappelle le quotidien sportif. Pour le match de ce soir, Luis Enrique a écarté l’éventualité d’un management différent sous prétexte que l’affaire est bien embarquée sur les deux tableaux. « La prudence pourrait commander de préserver quelques cadres d’un quelconque pépin physique ? Luis Enrique a promis l’inverse : le public de son pays ne verra pas toutes les étoiles parisiennes mais il verra le Paris qu’il aime, féroce et étouffant dans son pressing, au moins pour commencer », avance L’Equipe. Ce PSG fait peur mais il vaut mieux le croiser maintenant, alors que l’hiver va bientôt pointer et que ses réserves sont moins riches. Dans cinq mois, quand Paris sera tout entier tourné vers un objectif historique qui pourrait rendre sa marche implacable, il sera sans doute trop tard pour Villarreal et pour quelques autres, conclut L’Equipe.