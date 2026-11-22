Victorieux sur la pelouse de l’OGC Nice ce samedi (3-2), le PSG a cependant perdu Désiré Doué pour plusieurs mois, victime d’une blessure au genou.

Au retour de la trêve internationale de novembre, le PSG voulait reprendre son rythme de croisière. L’équipe de Luis Enrique a atteint son objectif en s’imposant sur la pelouse de l’OGC Nice (3-2), enchaînant un douzième succès de rang toutes compétitions confondues. Cependant, cette victoire laisse un goût amer aux Rouge & Bleu.

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Une joie de courte durée

Quelques semaines après la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, le club parisien va perdre Désiré Doué pour plusieurs mois, touché au genou. Cette rencontre avait mal commencé pour les Rouge & Bleu, qui ont rapidement concédé l’ouverture du score (8e) pour la troisième fois consécutive à l’extérieur en Ligue 1 après Strasbourg et Le Havre. Mais l’équipe parisienne a de la ressource et a renversé la rencontre en une minute, d’abord sur un penalty de Senny Mayulu (31e), puis sur un contre éclair conclu par Désiré Doué (32e). « Un moment d’euphorie de trop courte durée pour les joueurs de la capitale tant, sept minutes plus tard, le cri de douleur de Désiré Doué a fait planer sur la fin de la première période une atmosphère teintée de malaise et d’inquiétude », résume Le Parisien. Dans ce contexte, le troisième but de Ferran Torres en fin de rencontre (85e) et la réduction de l’écart d’Ali Abdi au bout du temps additionnel (90e+4) ont eu un caractère très relatif. « Bien que désormais leader avec cinq longueurs d’avance sur son dauphin, c’est un Paris inquiet qui ce samedi a quitté la Côte d’Azur », conclut le quotidien francilien.

Blessure très inquiétante pour Désiré Doué 😩🇫🇷 L’international français est touché au genou et cède sa place… #OGCNPSG https://t.co/b2MiPvc1f9 — L1+ (@ligue1plus) November 21, 2026