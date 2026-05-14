Info à la Une – Vainqueur à Lens, le PSG remporte son 14e titre de champion de France

Grâce à son succès sur la pelouse du RC Lens (2-0), le PSG est officiellement devenu champion de France pour la 14e fois de son histoire.

Clinique sur la pelouse du stade Bollaert et avec un Matvey Safonov infranchissable, le PSG s’est imposé face au RC Lens (2-0) grâce à des réalisations de Khvicha Kvaratskhelia et Ibrahim Mbaye. Un succès qui permet aux Rouge & Bleu d’être sacrés officiellement champions de France pour la 14e fois de son histoire, la cinquième de suite. « Le PSG n’a pas fait tout ce qu’il fallait pour gagner, et puis il a gagné quand même, parce que le talent sert toujours à quelque chose, surtout face à une équipe lensoise qui aura aussi mal fini ce qu’elle aura remarquablement commencé », résume Vincent Duluc dans L’Equipe. Pour ce choc de Ligue 1, Luis Enrique avait une nouvelle fois géré le temps de jeu de son effectif afin d’éviter les blessures avant la finale de Ligue des champions face à Arsenal, le 30 mai. « Il n’y a pas lieu, franchement, de reprocher au PSG ses langueurs, ni d’avoir été ainsi battu dans l’intensité en première période, en allant dans les duels avec des prudences de dentellières, avant de mieux calmer son dauphin par une conservation de balle, ensuite, qui était devenue un acte défensif plutôt qu’une volonté de progression. »

Face à l’intensité des Sang & Or, le club parisien a eu du mal à exister. « Entre Kvaratskhelia, redevenu un joueur de L1 ordinaire, comme parfois, et Bradley Barcola qui semble rongé par la certitude qu’il est désormais un remplaçant, il ne pouvait pas se passer grand-chose face aux intentions magnifiques des joueurs de Pierre Sage. » Mais les Parisiens restent compétiteurs même sans bien jouer et en étant dominés par leur adversaire. « Ils sont champions de France, et s’il est l’heure de rendre hommage à ces jeunes têtes à nouveau couronnées, au bout d’une saison où Lens et Pierre Sage ont proposé une résistance exceptionnelle, ce titre est aussi l’histoire d’un train qui arrive à l’heure. La finale de la Ligue des champions, c’est autre chose. C’est l’Histoire en marche », conclut le quotidien sportif.

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De son côté, Le Parisien revient également sur le titre remporté par le PSG sur la pelouse du RC Lens. Déjà champion à 99,9 % avant son déplacement dans le Nord, le club de la capitale a rempli son objectif ce mercredi soir. Malgré la belle affiche face aux Sang & Or, Luis Enrique a poursuivi son turnover, avec notamment une ligne défensive expérimentale. « À Lens, les Parisiens ont joué la prudence, laissant les Nordistes développer leur jeu puissant athlétiquement et vertical dans la progression. Ils n’y sont pas allés à fond, avec l’idée bien compréhensible de ne pas se blesser. » Malgré son but, Khvicha Kvaratskhelia n’a pas eu le même rendement qu’en Ligue des champions, tandis que Bradley Barcola a du mal à retrouver son niveau d’avant sa blessure. Le Français « n’a pas renoué avec ses appuis aériens, sa conduite de balle ou ses contrôles façon pot de colle. Il ressemble plus à Edinson Cavani en ce moment quand, dans les mauvais soirs, l’Uruguayen s’avérait incapable d’évoluer à une touche », résume LP.

Face à des Lensois dominateurs, les Rouge & Bleu ont pu compter sur un Matvey Safonov infranchissable. Le portier russe a multiplié les parades devant Wesley Saïd et Abdallah Sima et a même été sauvé par son poteau. « Mais réduire sa performance à la maladresse adverse n’aurait pas de sens : Safonov confirme son indiscutable statut de numéro 1 dans les buts du champion d’Europe. » En fin de rencontre, Luis Enrique a une nouvelle fois géré les temps de jeu en faisant entrer Gonçalo Ramos et Ibrahim Mbaye, ce dernier ayant parachevé le succès parisien sur un contre.