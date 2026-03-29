Info à la Une – Warren Zaïre-Emery, bien plus qu’un remplaçant avec la France

Warren Zaïre-Emery enchaîne les matches et les bons matches avec le PSG, ce qui lui a permis de retrouver l’équipe de France. Il est bien plus qu’un remplaçant chez les Bleus.

Après une deuxième partie de saison 2024-2025 où il avait vu Fabian Ruiz lui passer devant dans la hiérarchie du milieu de terrain du PSG, Warren Zaïre-Emery est le joueur le plus utilisé cette saison par Luis Enrique. Le titi parisien a joué tous les matches avec les Rouge & Bleu et reste sur 37 titularisations de suite avec le PSG. S’il a retrouvé un fort temps de jeu, il a aussi retrouvé son meilleur niveau, ce qui lui a permis de retrouver l’équipe de France. En club, Warren Zaïre-Emery a élargi sa palette, capable d’évoluer aussi bien au milieu que sur un côté, souligne Le Parisien. En équipe de France, la concurrence reste toutefois élevée, assure le quotidien francilien. Un peu trop encore pour qu’il puisse espérer s’imposer dans le onze de départ de Didier Deschamps.

Il poursuit sa progression sans bruler les étapes

Dans le 4-2-3-1 du sélectionneur des Bleus, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot tiennent largement la corde avec dans leur sillage Manu Koné tout aussi convaincant, estime Le Parisien. Mais pour ce dernier, le titi du PSG demeure une option précieuse à l’approche de la Coupe du monde. Didier Deschamps a expliqué : « Il a cette capacité à pouvoir être utilisé à droite, même si, par le système offensif du PSG, il ne se retrouve jamais dans un rôle de latéral droit. » Sa dynamique de match a été légèrement interrompue cette semaine, lui qui est resté sur le banc contre le Brésil. Un repos forcé qui pourrait s’avérer salutaire pour Warren Zaïre-Emery dont le temps de jeu frôle l’excès, avance le quotidien francilien. Il poursuit sa progression sans brûler les étapes, conclut Le Parisien.