Info à la Une – Willian Pacho, un patron discret de la défense du PSG

Recruté pratiquement dans l’anonymat il y a presque deux ans, Willian Pacho s’est très rapidement imposé comme un patron de la défense du PSG. Il l’a encore démontré cette saison tout en discrétion.

Le PSG possède très certainement l’un des meilleurs défenseurs centraux au monde, si ce n’est le meilleur en la personne de Willian Pacho. Arrivé pratiquement dans l’anonymat durant l’été 2024, l’international équatorien s’est rapidement imposé comme l’un des patrons du PSG, qui a réalisé une 2025 historique. À Paris, personne n’a attendu cette soirée bavaroise pour mesurer sa valeur. En interne, Pacho est considéré depuis des mois comme l’un des défenseurs centraux les plus fiables et les plus complets, assure L’Equipe. « Rarement un défenseur aussi dominant aura dégagé une impression aussi discrète. L’Équatorien de 24 ans ne surjoue rien. Il ne célèbre pas ses interventions, parle peu sur le terrain et laisse finalement assez peu d’images fortes derrière lui. Son football repose ailleurs : dans l’anticipation, la lecture des trajectoires, le placement et la capacité à éteindre les situations avant même qu’elles ne deviennent dangereuses », souligne le quotidien sportif. Au PSG aussi tous décrivent un joueur « très intelligent », « extrêmement calme » et déjà parfaitement intégré au vestiaire. Son leadership, lui, ne passe pas par la voix. Il s’impose autrement, par la régularité de ses performances et la sérénité qu’il dégage, salue L’Equipe. L’intéressé, lui, refuse toujours d’entrer dans cette logique individuelle. Lorsque certains l’ont présenté récemment comme « le meilleur défenseur du monde », sa réponse a résumé le personnage. « Sans cette équipe, je ne serais pas un grand défenseur, a-t-il expliqué. Jouer avec Marquinhos, Nuno (Mendes)… Toute l’aide qu’on m’a donnée ici… » Comme souvent avec Pacho, tout est dit sans hausser la voix, conclut L’Equipe.

Un défenseur propre

Le Parisien fait également un focus sur le numéro 51 du PSG. Depuis son arrivée au PSG, Willian Pacho a le pardoxde d’être le défenseur le plus utilisé mais celui le moins sanctionné. En 100 matches avec le PSG, il n’a reçu que quatre cartons jaunes et un carton rouge, avance le quotidien francilien. Un proche du vestiaire explique que l’international équatorien a le gêne de l’humilité. Un trait de caractère qui avait d’ailleurs fini de convaincre Luis Campos lors de son premier échange avec lui, assure Le Parisien. « Plus rapide, plus grand, plus fort, sans aucun doute, même si la plus impressionnante qualité de Willian Pacho est peut-être la moins ostensible, puisqu’elle réside dans son étonnante faculté d’adoption », indique le quotidien francilien.