Info à la Une – Zaïre-Emery peut-il vraiment commencer la finale sur le banc ?

Warren Zaïre-Emery a été l’un des meilleurs joueurs du PSG cette saison. Samedi, lors de la finale de Ligue des champions contre Arsenal, peut-il tout de même être remplaçant au coup d’envoi ?

Samedi après-midi (18 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Pour ce dernier match de la saison 2025-2026, Luis Enrique pourrait compter sur un groupe au complet. Touché à la cuisse contre le Bayern Munich le 28 avril dernier, Achraf Hakimi est attendu à l’entraînement collectif ce mardi. Un retour qui pourrait pousser Warren Zaïre-Emery, titulaire indiscutable depuis le début de la saison et qui n’a manqué que deux matches cette saison, sur le banc, assure Le Parisien. Le quotidien francilien explique que pour la finale contre les Gunners, trois hommes vont se disputer deux postes : Achraf Hakimi, Fabián Ruiz et donc Warren Zaïre-Emery. « Aujourd’hui, l’international français de 20 ans semble davantage en balance avec le défenseur marocain qu’avec l’Espagnol. Ce dernier a retrouvé ses marques dans l’entrejeu et une place de titulaire aux côtés de Vitinha et João Neves, un trio complémentaire qui a fait la réussite du PSG la saison passée. Son influence sur les débuts de match est primordiale tandis que sa science du déplacement, son travail sans ballon et sa qualité technique sont des atouts dans sa manche. »

Achraf Hakimi doit reprendre l’entraînement collectif ce mardi

Le Parisien explique que ce mardi, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi sont attendus à l’entraînement collectif du PSG à quatre jours de la rencontre contre Arsenal. Les quatre entraînements prévus jusqu’à la finale permettront au défenseur de se tester, de remettre la machine en route et d’essayer de rattraper le temps perdu durant le mois écoulé. Suffisant pour tenir sa place dans une rencontre de cette intensité ?, se demande le quotidien francilien. « Il est certain que le numéro 2 parisien fera le nécessaire pour débuter face aux Gunners et sera même prêt à serrer les dents s’il le faut. Luis Enrique suivra avec attention la situation. La décision définitive reviendra au staff, mais la possibilité de voir Zaïre-Emery démarrer sa deuxième finale de Ligue des champions sur le banc existe. Au regard de l’exercice réalisé par le numéro 33, ce choix serait forcément difficile à entendre et presque « immérité », puisqu’il se ferait sur des critères purement sportifs, tandis qu’une potentielle mise à l’écart de Hakimi pourrait se justifier par un manque de rythme et des sensations pas totalement optimales », conclut Le Parisien.





















