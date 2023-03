[Info CS] Aucun échange entre le PSG et la FFF pour Gérard Prêcheur

Alors que Noël Le Graët a récemment démissionné de la Fédération Française de Football, des rumeurs ont fait part aussi d’un départ de Corine Diacre dans les prochains jours. En effet, selon les informations de Canal+, l’avenir de la coach des Bleues devrait être fixée le 9 mars prochain lors du COMEX de la FFF. Quatre hauts cadres de la fédération pourraient décider de l’avenir de Diacre.

Aucun contact avec la FFF

La chaîne cryptée explique que l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, Gérard Pêcheur, pourrait même quitter son poste actuel pour prendre la place de Diacre à la tête de l’équipe de France et tout ceci en intérim jusqu’à la Coupe du monde. Néanmoins selon nos informations, le club de la capitale n’a eu aucun échange avec la fédération au sujet de son entraîneur, et dément donc les informations parues plus tôt dans la soirée.