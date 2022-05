La saison vient de se terminer mais l’actualité du PSG est très très mouvementée depuis plus de 24 heures. En effet le club de la capitale a prolongé ce samedi Kylian Mbappé et l’a communiqué officiellement le soir-même dans un Parc des Princes incandescent. Au terme d’une très belle victoire face au FC Metz (5-0), la fête fût belle avec les supporters Rouge & Bleu. Quelques minutes après les festivités, le PSG décidait de se séparer de Leonardo. Comme nous vous l’avons révélé ce samedi soir, le directeur sportif parisien a été démis de ses fonctions et sera très certainement remplacé par Luis Campos. Les négociations avec le dirigeants portugais sont très avancées et celui-ci se verrait bien rejoindre la capitale française dans les plus brefs délais. Après le poste de directeur sportif, place à celui de l’entraineur, et du mouvement, il y en aura !

Départ de Pochettino, Zidane en priorité

Nous vous l’avons aussi indiqué ce samedi, l’avenir de Mauricio Pochettino ne se fera plus dans la capitale française. En effet selon nos informations, le coach argentin devrait être démis de ses fonctions dans les prochains jours et ne s’assoira plus sur le banc parisien la saison prochaine. Les dirigeants Rouge & Bleu travaillent sur quelques pistes mais la priorité se nomme Zinedine Zidane. L’entraîneur français est le rêve des dirigeants parisiens pour remplacer Mauricio Pochettino. Il serait le véritable symbole de cette nouvelle ère au Paris Saint-Germain. Comme l’ont indiqué nos confrères de RMC Sport et le journaliste Gianluca Di Marzio, des discussions ont eu lieu il y a quelques jours de cela et celles-ci devraient se poursuivre la semaine prochaine. « ZZ » de son côté ne serait pas fermé à l’idée de rejoindre la capitale française. Dans le cas où cette piste n’aboutirait pas, le profil de Thiago Motta est aussi apprécié par la direction parisienne, lui qui souhaite partir de la Spezia pour une nouvelle aventure.

Nous vous préparerons un dossier complet dans les prochaines heures, mais sachez une chose : il y aura BEAUCOUP de changements cet été au PSG.