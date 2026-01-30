informations contradictoires autour d’un intérêt du PSG pour Ayyoub Bouaddi

Depuis presque trois ans, le PSG a décidé de reconcentrer son mercato autour de jeunes joueurs prometteurs. Ayyoub Bouaddi en fait partie. Les informations divergent autour de ce dossier.

S’il a misé sur l’achat de stars internationales au début de son projet, le PSG sous QSI a décidé désormais de miser sur des jeunes joueurs à fort potentiel qui peuvent exploser sous le maillot du PSG. Dro Fernandez en est le dernier exemple. Dans cette optique, le club de la capitale suivrait de près Ayyoub Bouaddi. Si ce dernier a prolongé son contrat avec Lille jusqu’en juin 2029 en fin d’année 2025, il devrait bien quitter son club formateur durant le mercato estival 2026. Auteur de belles performances avec le LOSC, le milieu de terrain attise les convoitises de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG.

A lire aussi : Annoncé dans le viseur du PSG, Ayyoub Bouaddi évoque son avenir

Arsenal a commencé à placer ses pions

Selon Foot Mercato, du côté de Doha, le profil du joueur est très apprécié. Mais un club aurait déjà avancé dans ce dossier, Arsenal selon le média footballistique. Et si, pour le moment, aucun club n’est vraiment passé à l’attaque avec une offre, Bouaddi reste l’une des priorités du mercato pour ces clubs. Surtout pour le PSG et Arsenal, assure Foot Mercato. Ce dernier indique que du côté du joueur, selon ses informations, un départ semble inévitable en fin de saison. L’idée est de profiter de l’été pour passer un nouveau palier dans sa très jeune carrière. « Et au niveau des prétendants, le PSG reste déterminé à se l’offrir. Si le club était à l’affût cet hiver, au sein du club de la capitale, on souhaitait surtout en faire la priorité pour cet été. Et les dirigeants n’ont pas zappé cet objectif puisqu’ils comptent bien le recruter pour venir renforcer le milieu de Luis Enrique. » Foot Mercato conclut en expliquant que Lille attend une grosse somme pour laisser filer Ayyoub Bouaddi. De son côté, Olivier Tallaron, journaliste spécialiste du PSG pour Canal Plus, explique que malgré certaines rumeurs, le PSG n’aurait aucune intention de recruter Ayyoub Bouaddi.

Info #Mercato : contrairement aux dernières rumeurs , le #PSG n’a aucune intention de recruter le lillois Ayyoub Bouaddi . pic.twitter.com/pje8HKYghR — Olivier Tallaron (@OLIVETALLARON) January 30, 2026





