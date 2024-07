Ce mercredi 17 juillet, l’Equipe de France U23 a disputé son dernier match de préparation avant de devenir l’Equipe de France Olympique. Au cours d’une rencontre face au Japon (1-1), le joueur courtisé par le PSG, Désiré Doué, est entré en jeu et a disputé 20 minutes.

L’Equipe de France U23 a disputé son dernier match de préparation au Stade Mayol de Toulou face au Japon. Si les hommes de Thierry Henry ont concédé le nul (1-1), les regards des supporters et suiveurs du Paris Saint-Germain étaient portés vers Désiré Doué. Au coup d’envoi, le joueur du Stade Rennais était sur le banc, et n’est entré en jeu qu’à la 72e minute à la place Michael Olise. Dans les tribunes et autour du l’enceinte, des supporters français … mais pas que. En effet, quelques fidèles du PSG étaient présents, dont un pour faire passer un message clair à Désiré Doué : « Signe au PSG s’il te plaît« , était écrit sur une pancarte à la sortie du stade. Le joueur de 19 ans encore sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2026, en allant à la rencontre des supporters, s’est dirigé vers cette pancarte, afin de la signer mais également de faire une photo avec le supporters parisien en question, tout sourire.

J'ai tenu ma promesse. J'ai apporté la pancarte "Désiré Doué signe au PSG" au stade. Après quelques péripéties, je suis finalement rentré avec. À la fin du match, j'ai attendu à la sortie des joueurs et j'ai rencontré Désiré Doué. Non seulement j'ai…

Pour rappel, les dirigeants du PSG ont formulé une offre à leurs homologues bretons pour Désiré Doué, d’un montant de 45 millions d’euros bonus compris. Cette dernière est supérieure à l’offre du Bayern Munich, principal concurrent sur le dossier, et ne devrait pas être la seule. En effet, selon les dernières informations en date à ce sujet de Loïc Tanzi, le Paris Saint-Germain devrait faire une nouvelle offre dans les prochaines heures. Si le départ de Désiré Doué du Stade Rennais est plus que proche, la décision du joueur reste à ce stade du mercato inconnue. Par ailleurs, certains échos autour du dossier évoquent un dénouement avant le début des Jeux Olympiques, pour lesquels le milieu de terrain offensif français est engagé sous les ordres de Thierry Henry.

Calendrier France Olympique Football

France – Etats-Unis : Mercredi 24 juillet 2024 à 21h00

France – Guinée : Samedi 27 juillet 2024 à 21h00

Nouvelle-Zélande – France : Mardi 30 juillet 2024 à 19h00