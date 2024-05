Encore sous contrat avec le PSG jusqu’au 30 juin prochain, Kylian Mbappé et son actualité continuent de nous intéresser. Aujourd’hui, pour de l’extra-sportif, le champion du monde 2018 s’est rendu en Allemagne afin d’inaugurer une statut à son effigie à Berlin.

Ce jeudi 16 mai 2024 (à partir de 20h sur TF1), Kylian Mbappé devrait sans grande surprise être concerné par l’annonce de la liste des 26 joueurs convoqués pour l’Euro 2024 par Didier Deschamps. A quelques heures de celle-ci, le numéro 7 du PSG a traversé le Rhin pour se rendre à Berlin et plus précisément au musée Madame Tussauds. Une chaîne de musées exposant des reproductions en cire de célébrités américaines et de personnages historiques grandeur nature, à l’image de ce qu’est le musée Grévin pour les Français. C’est là que l’attaquant tricolore a eu l’honneur de voir une statut de cire à son effigie se faire une place. Pour l’inauguration, les images ont été captées par le journaliste espagnol Dani de Marcos, pour l’émission El Chiringuito. En réaction, avec un trait d’humour, Kylian Mbappé s’est exprimé : « Il ressemble plus à Kylian que moi !« , au moment de faire tomber le rideau. La statut de cire représente le joueur avec le maillot de l’Equipe de France, bras croisé comme lors de sa célébration signature.

Image : Musée Madame Trussauds Berlin