Insolite : Quand Lucas Hernandez apprend le sexe de son enfant … au Parc des Princes !

Ce week-end, le PSG l’a emporté (0-1) sur la pelouse du TFC à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Le Parc des Princes était alors libre, à quelques jours de la réception du Stade Brestois pour la barrage retour de Ligue des Champions. L’occasion pour Lucas Hernandez d’y organiser un événement personnel.

Le Paris Saint-Germain est une grande famille, et l’a prouvé cette semaine avec l’organisation d’un événement personnel pour Lucas Hernandez. En effet, le défenseur français a réalisé une « gender reveal » sur la pelouse du Parc des Princes. Le but ? Tirer un penalty dans la cage vide du côté de la tribune Auteuil, ce qui toucherait des ballons de baudruche et déclencherait un petit feu d’artifices et le lâché d’une fumée rose, ou bleue.