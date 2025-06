Insolite : Quand Luis Enrique fait résonner le PSG en Catalogne

Une rencontre improbable et pleine de bonne humeur a fait le tour des réseaux sociaux ce week-end : Luis Enrique filmé en train de chanter à la gloire du PSG en compagnie de rugbymen amateurs du club de Rugby Causse Vézère (RCV), basé en Corrèze. Une scène surréaliste qui s’est déroulée en Catalogne, loin des terrains de football mais au cœur de la convivialité.

Alors qu’il profitait de ses jours de repos en Espagne, près de sa résidence de Castelldefels, Luis Enrique a croisé la route de l’équipe corrézienne de Fédérale 2, le Rugby Causse Vézère. Les joueurs du RCV étaient en effet en déplacement en Catalogne pour un stage de fin de saison. C’est dans l’ambiance décontractée d’un restaurant que l’impensable s’est produit. Selon les récits des rugbymen, une discussion amicale a débuté, et la conversation a rapidement tourné autour du football et du PSG. Visiblement à l’aise et de bonne humeur, le technicien espagnol n’a pas hésité à se prêter au jeu. La vidéo, devenue virale, montre Luis Enrique, souriant, entonnant avec ferveur les paroles de l’un des chants les plus célèbres du Parc des Princes, repris en chœur par les joueurs corréziens.

Selon le récit d’un joueur du club de rugby, relaté par La Montagne, c’est Luis Enrique qui s’est joint aux chants : « On n’a pas osé le déranger. Et puis, à la fin du repas, on a commencé à chanter des chants du PSG et il nous a rejoints, en se marrant et en chantant avec nous. C’était complètement dingue ! « .

L’extrait, largement relayé sur les réseaux sociaux, a généré une vague de réactions positives. Les supporters du PSG ont salué la simplicité de leur entraîneur, tandis que les amateurs de sport ont apprécié ce moment de partage authentique entre deux univers sportifs.