Insolite : Une artère de la capitale renommée au nom d’Ousmane Dembélé

La blague n’a cessé de faire le tour du web depuis le sacre du PSG en Ligue des Champions, celle-ci fait un pas vers la réalité aujourd’hui. Le Boulevard Haussmann est rebaptisé au nom d’Ousmane Dembélé.

Depuis la sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et la saison incroyable sur le plan personnel du numéro 10 parisien, de nombreux internautes se mobilisent afin de faire renommer le Boulevard Haussmann en « Boulevard Ousmane ». L’artère qui traverse le 8e et le 9e arrondissement de Paris, depuis quelques jours, sur l’application Plans d’Apple, apparaît sous les nom du joueur du PSG. En effet, l’application permet à ses utilisateurs de suggérer des modifications, et les supporters parisiens n’ont pas manqué de s’emparer de cette possibilité. Dans des propos recueilles par nos confrères du Parisien, l’entourage de la maire du 9e arrondissement, Delphine Bürkli « on apprécie beaucoup la blague et on est nous sommes très honorés de voir le boulevard renommé ainsi ! On en profite pour souhaiter un bon rétablissement à Ousmane Dembélé, une bonne Coupe du monde des clubs, et le meilleur pour le Ballon d’Or« .