Intégration, avenir, temps de jeu… le point sur la situation de Lucas Chevalier au PSG

Avec l’enchaînement des matchs à venir, le gardien du PSG, Lucas Chevalier, pourrait regoûter à la compétition. Une semaine qui pourrait être importante pour lui.

Au cours de la saison, Matvey Safonov a renversé la hiérarchie des gardiens de but. Recruté au LOSC l’été dernier pour pallier le départ de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier devait s’imposer dans les cages parisiennes. Mais entre des prestations difficiles et une forte pression sur les épaules, l’international français n’a pas convaincu et a vu son concurrent, Matvey Safonov, lui prendre sa place de titulaire. De son côté, l’ancien de Krasnodar n’a pas tergiversé et a confirmé, semaine après semaine, dans les buts parisiens. « Le portier russe est très apprécié et sa bonne humeur dans le groupe est souvent vantée par le staff parisien. Il occupe plus que jamais le rôle de gardien numéro 1 du club de la capitale et cela devrait être le cas jusqu’à la fin de saison. Mais aussi jusqu’à la fin du parcours européen du Paris Saint-Germain », comme l’explique RMC Sport.

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Chevalier souvent à l’écart dans le vestiaire

Ainsi, depuis le 23 janvier dernier, et une victoire sur la pelouse de l’AJ Auxerre (1-0), Lucas Chevalier n’a plus rejoué avec les Rouge & Bleu. Mais dans ce sprint final de la saison et avec le calendrier chargé du PSG, le portier français pourrait retrouver les cages cette semaine, selon RMC. L’implication au quotidien de l’ancien du LOSC est aussi louée par le staff parisien, lui qui est décrit comme un « gros travailleur. » Si la relation entre Luis Enrique et son portier reste bonne, son intégration dans le groupe parisien s’est avérée plus complexe. « Dans le vestiaire encore aujourd’hui, Lucas Chevalier apparaît souvent à l’écart. Une scène inquiétante ? Plusieurs sources proches du club indiquent que le gardien a un caractère qui fait qu’il aime avoir des moments seuls mais aussi se retrouver plutôt avec des personnes plus âgées que lui (…) Chevalier a pu également avoir quelques désaccords avec des joueurs cadres du vestiaire mais cela semble s’être apaisé. »

Dans cet enchaînement de matchs à venir, Luis Enrique souhaite impliquer l’ensemble de son groupe lors des matchs contre le FC Nantes et Angers, et cela pourrait aussi concerner le poste de gardien. « C’est au coach parisien que revient la décision finale mais Lucas Chevalier pourrait débuter une de ces deux rencontres comme mercredi face aux Canaris. Une nouvelle qui pourrait tomber au meilleur des moments pour lui, à seulement deux mois du début du Mondial aux États-Unis », rapporte le média sportif. Redevenu troisième dans la hiérarchie des gardiens de but en équipe de France, Lucas Chevalier n’est pas certain de faire partie de la liste pour la Coupe du monde cet été (du 11 juin au 19 juillet). Mais avec du temps de jeu d’ici là, Didier Deschamps pourrait moins hésiter à cocher son nom dans la liste finale.

Reste désormais à connaître son futur, lui dont le contrat court jusqu’en 2030 avec le PSG. Malgré un changement d’environnement, Lucas Chevalier « se porte bien et reste déterminé. Pour l’heure, la question de son avenir ne se pose pas. » Mais si sa situation reste inchangée, le natif de Calais pourrait étudier les propositions qui s’offrent à lui cet été. Tottenham a déjà montré un intérêt pour le gardien français, mais l’avancée dans ce dossier pourrait être conditionnée par le maintien ou non du club londonien en Premier League. « Reste à savoir si d’autres grosses écuries européennes s’intéresseront à Lucas Chevalier », conclut RMC.

🔴🔵 Dans le vestiaire parisien, Chevalier apparaît souvent à l’écart. Des sources proches du club indiquent que le gardien a un caractère qui fait qu’il aime avoir des moments seuls mais aussi se retrouver plutôt avec des personnes plus âgées que lui.@RMCsport #RMCLive #PSG — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) April 20, 2026