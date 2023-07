Le PSG continue d’insister sur la piste Barcola. À la recherche d’un ailier droit d’avenir, Paris voit en lui le futur de son attaque. Un échange entre Luis Enrique et Barcola n’aurait pas laissé insensible le jeune français.

PSG et Barcola, une piste qui prend de l’ampleur de jour en jour. En effet, le board parisien a vite coché le nom du lyonnais et s’active à le signer. Le poste d’ailier droit étant sinistré depuis le départ de Di Maria, Paris cherche à se renforcer dans ce secteur de jeu avec l’arrivée d’Asensio et les pistes menant à Bradley Barcola ou encore à Bernardo Silva. Le jeune ailier de 20 ans a véritablement explosé en 2023 où il a pu profiter du départ de Toko-Ekamabi à l’hiver. Grosse révélation aux yeux du grand public, il a crevé l’écran en ayant été décisif à 20 reprises toutes compétitions confondues avec l’OL. Son profil rare alliant, grande taille, technique et efficacité, attire en Europe et Paris ne l’a pas raté. Le joueur serait une promesse d’avenir interessante en plus de répondre à la problématique des listes UEFA. Lyon n’a cependant pas l’intention de laisser partir son joyau, une décision qui pourrait changer avec le temps.

Un accord bientôt trouvé entre le PSG et Barcola ?

Paris ne manque pas d’arguments pour convaincre le Lyonnais. En effet selon les informations du quotidien Le Parisien, le PSG aurait même déjà fait une certaine avancée dans le dossier. Luis Enrique, qui validerait totalement la piste, aurait contacté même Barcola il y a quelques semaines de cela. Le coach espagnol lui aurait présenté le projet et le Français ne serait pas insensible à l’idée de rejoindre la capitale. Paris devra faire face à la concurrence de Leipzig, qui poursuit son riche mercato avec l’arrivée d’un certain Xavi Simons, ainsi que celle de Manchester City de Pep Guardiola. L’international espoir quant à lui se sentirait prêt à jouer dans un plus gros club et désirait participer à la Ligue des Champions d’après les informations du média francilien. L’OL de son côté souhaiterait le garder mais ne devrait pas le retenir contre vents et marées. Dans l’oeil de la DNCG, le club rhodanien doit faire attention à sa masse salariale et sa balance des transferts. Le Parisien évoque une somme au tour des 40M€ pour que Lyon envisage de laisser partir sa pépite.