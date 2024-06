Hier soir, cinq joueurs du PSG étaient concernés par des rencontres avec leur sélection nationale. Le Portugal et le Maroc se sont largement imposés.

Même si la saison 2023-2024 du PSG est terminée, certains de ses joueurs jouent encore avec leurs sélections nationales. C’est le cas d’Achraf Hakimi pour le Maroc ou bien encore de Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha et Gonçalo Ramos avec le Portugal. Pour le latéral droit, il participait à deux matches de qualification pour la Coupe du monde 2026. Après s’être imposé contre la Zambie vendredi dernier (2-1), le Maroc affrontait le Congo dans le cadre de la quatrième journée des Eliminatoires au prochain mondial. Et les Marocains n’ont fait qu’une bouchée des Congolais, s’imposant 6 à 0. Titulaire dans le couloir droit de la défense marocaine, le numéro 2 du PSG a été passeur décisif sur le troisième but des Lions de l’Atlas. Il a joué les 90 minutes de la rencontre et a même porté le brassard de capitaine en fin de rencontre. Avec ce troisième succès en trois matches, le Maroc conforte sa place de leader dans son groupe. Achraf Hakimi peut désormais partir en vacances afin de recharger les batteries avant la nouvelle saison.

Deux des quatre Portugais du PSG ont joué hier

De son côté, le Portugal jouait son dernier match de préparation à l’Euro 2024 avec la réception de l’Irlande. Après son succès contre la Finlande (4-2), la Seleçao s’était inclinée la Croatie (1-2). Hier soir, contre les Irlandais, aucun des joueurs du PSG convoqués par Roberto Martinez pour participer à l’Euro n’étaient titulaires. Dans cette dernière répétition avant la compétition européenne, le Portugal s’est facilement imposé contre l’Irlande grâce à Joao Felix et un doublé de Cristiano Ronaldo (3-0). Une belle victoire qui permet au Portugal de préparer au mieux son entrée en lice à l’Euro, le 18 juin prochain contre la République Tchèque. Remplaçants au coup d’envoi, Danilo Pereira et Nuno Mendes sont entrés à la mi-temps. Le premier cité a réalisé une très belle entrée, n’hésitant pas à aller au duel en prenant très souvent le dessus sur ses adversaires. Il a anticipé et intercepté beaucoup de ballons en avançant sur son adversaire direct. Il aurait même pu marquer, mais sa reprise de volée de l’extérieur de la surface après un corner mal renvoyé par la défense irlandaise était trop sur le gardien. Le latéral gauche a, lui aussi, effectué une belle entrée, se montrant disponible en attaque, percutant sur son couloir, et efficace en défense le peu de fois où l’Irlande s’approchait de la surface portugaise. Titulaire lors des deux premiers matches, Vitinha a été ménagé par son sélectionneur et est resté sur le banc. Entré en jeu à la mi-temps contre la Finlande et titulaire contre la Croatie, match dont il a joué la première mi-temps, Gonçalo Ramos est, lui aussi, resté sur le banc hier soir.