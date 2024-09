Hier soir, le PSG a concédé ses premiers points de la saison sur la pelouse de Reims (1-1). Il étire tout de même sa série d’invincibilités à l’extérieur en championnat. Ousmane Dembélé surspersub, Joao Neves serial passeur, les chiffres après la rencontre contre les Rémois…

Après quatre succès en quatre rencontres de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Reims pour le compte de la cinquième journée. Pour cette rencontre, trois jours après la victoire en toute fin de match contre Girona, Luis Enrique avait décidé de faire tourner son effectif. Dans un match qu’il a dominé, le PSG a concédé l’ouverture du score dès la dixième minute avant de voir Ousmane Dembélé égaliser à la 67e. L’international français est devenu le buteur le plus rapide en sortant du banc en Ligue 1 cette saison avec seulement 3 minutes et 20 secondes pour faire trembler les filets après son entrée en jeu. Comme le rappelle le club de la capitale sur son site internet, Ousmane Dembélé « a d’ores et déjà marqué plus de buts en 5 matches de Ligue 1 cette saison (4) qu’en 26 rencontres de championnat lors du dernier exercice (3). » L’international français est impliqué dans six buts en Ligue 1 cette saison (quatre buts, deux passes décisives), plus que tout autre joueur.

Joao Neves, meilleur passeur d’Europe

Passeur décisif pour Ousmane Dembélé, Joao Neves a offert sa cinquième offrande en cinq matches de Ligue 1. Le numéro 87 du PSG est le seul à atteindre cette marque dans les cinq grands championnats européens. Avec son match nul, le PSG étend sa série d’invincibilités à l’extérieur en Ligue 1 avec une série de 27 matches sans défaite (21 victoires, six nuls). C’est la plus longue série de l’histoire du championnat de France. « Les hommes de Luis Enrique ont évité la défaite après avoir concédé l’ouverture du score pour la septième fois en Ligue 1 en 2024 (2 victoires, 5 nuls). Les Rouge et Bleu ont 0% de défaite après avoir concédé l’ouverture du score en championnat cette année. » Une nouvelle fois performant hier soir, Willian Pacho a réussi 136 passes lors de cette rencontre (sur 140 tentées). « C’est presque autant que toute l’équipe de Reims réunie (158) ! Aucun joueur n’a réussi plus de passes sur un match de championnat cette saison que l’international équatorien ce soir », conclut le PSG.