Inzaghi, Lautaro Martinez, Pavard…La revue de presse italienne à J-9 de la finale de LdC

À J-9 de la finale de Ligue des champions face au PSG, l’Inter Milan ne peut pas encore avoir son esprit entièrement tourné vers cette finale. Mais il est difficile de penser à autre chose que le 31 mai.

Si le PSG se concentre actuellement sur sa finale de Coupe de France face au Stade de Reims ce samedi, son adversaire en finale de Ligue des champions, l’Inter Milan, a aussi un gros objectif à remplir cette semaine. Dans une lutte acharnée pour le Scudetto, les Nerazzurri comptent un point de retard sur le Napoli à une journée de la fin et peuvent encore espérer remporter le titre de champion ce vendredi. Malgré le gros enjeu de cette dernière journée de Serie A, impossible de ne pas penser à cette finale du côté de la presse transalpine. « Au vu du déroulement de la Serie A, suspendue à l’orgueil sarde lors du match à l’extérieur à Naples, il est normal de détourner toutes les pensées vers le Paris Saint Germain. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas tenter le doublé Italie-Europe, mais les Nerazzurri veulent être dans les meilleures dispositions possibles, surtout le soir du 31 : le championnat est noble, il faut l’honorer jusqu’au bout dans l’espoir d’un miracle, mais il est quand même moins palpitant. C’est aussi pour cela qu’il sert à prendre de l’avance », rapporte la Gazzetta dello Sport.

Entraînement collectif partiel pour Lautaro Martinez

Pour ce match face à Côme, Simone Inzaghi a toujours des incertitudes sur la présence de son capitaine, Lautaro Martinez. Hier, l’international argentin a repris partiellement l’entraînement collectif, tout comme Davide Frattesi. Le champion du Monde 2022 pourrait disputer une demi-heure dans cette ultime journée de Serie A et ainsi retrouver un peu de rythme à une semaine de la finale de Ligue des champions. Concernant Benjamin Pavard, qui s’est entraîné à part, son cas suscite un peu plus d’inquiétude pour une éventuelle présence ce vendredi. Le staff milanais ne prendra aucun risque avec le Français à neuf jours de la finale de Ligue des champions.

Si le match face à Côme relève d’une certaine importante, l’Inter Milan a aussi son esprit tourné vers cette finale de Ligue des champions. Pour le site officiel de l’UEFA, Simone Inzaghi s’est projeté sur cette rencontre face au PSG, dans des propos rapporte par le Corriere dello Sport : « La victoire serait le couronnement d’un grand travail qui a commencé il y a quatre ans. Ce sera une finale très importante, nous voulons donner cette grande joie à nos supporters et nous allons essayer de toutes nos forces. » Même discours du côté du capitaine Lautaro Martinez : « Ce sera une émotion incroyable parce que j’ai déjà vécu la finale à Istanbul et la finale de la Coupe du monde au Qatar. C’est un rêve qui n’est qu’à un pas de nous. Je ne veux même pas me demander si nous allons gagner ou non, je veux atteindre ce but que nous voulons tous et qui manque à l’Inter depuis tant d’années. » Le coach italien a été questionné sur la différence d’âge entre son équipe et celle du PSG : « Je ne pense pas que ce soit un problème. Au contraire, cela vous aide beaucoup dans certains moments des matches importants. J’ai un groupe de grands joueurs, mais surtout de grands hommes. Tout le monde arrive toujours à travailler de la meilleure façon et essaie d’être lucide. »