Inzaghi, Pavard, Diner… La revue de presse italienne à J-4 de la finale de LdC

Dans quatre jours, le PSG affronte L’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Les Intéristes pourront compter sur un groupe au complet, alors que l’avenir de Simone Inzaghi perturbe la préparation de la finale…

Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport évoque le retour à l’entraînement collectif de Benjamin Pavard avec l’Inter hier, à cinq jours de la finale de la Ligue des champions contre le PSG. Absent depuis un mois, l’international français a participé sans gêne à l’opposition sur terrain réduit lors de l’entraînement. Il postule pour une place dans le onze de départ face au PSG dans un stade qu’il connaît bien, l’Allianz Arena de Munich. En effet, l’ancien lillois a joué pendant quatre ans au Bayern Munich (2020-2024) pour onze trophées remportés (quatre Bundesliga, une Coupe d’Allemagne, trois supercoupes d’Allemagne, une Ligue des champions, une Coupe du monde des clubs et une supercoupe d’Europe).

Le quotidien sportif italien évoque aussi l’avenir de Simone Inzaghi, encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l’Inter Milan. La préparation de la finale de la Ligue des champions contre le PSG a été perturbée par une offre d’Al-Hilal de 50 millions d’euros sur deux ans. La Gazzetta explique que l’Inter Milan souhaite conserver son entraîneur. Les deux parties devraient se réunir la semaine prochaine pour évoquer l’avenir du coach. L’Inter aimerait prolonger son coach jusqu’en juin 2028 avec une augmentation salariale autour des sept ou huit millions d’euros annuels. La Gazzetta dello Sport conclut en expliquant que l’Inter espère que Simone Inzaghi va rester malgré l’offre astronomique d’Al-Hilal, sur laquelle l’Inter ne pourra pas s’aligner.

A voir aussi : LdC – Marcus Thuram : « PSG / Inter Milan ? Une finale spéciale pour moi ! »

De son côté, le Corriere dello Sport évoque un dîner entre les joueurs de l‘Inter Milan pour se souder avant la finale de la Ligue des champions contre le PSG. Ce repas a été l’occasion pour les Milanais de classer l’amertume et de se charger pour repartir en vue de la finale de la Ligue des champions. La perte de la Serie A peut se transformer en un stimulant supplémentaire pour gravir les échelons de l’Europe. C’est du moins le message que Lautaro et ses coéquipiers se sont transmis : la Ligue des champions est le meilleur moyen d’oublier le Scudetto et surtout d’entrer définitivement dans l’histoire, indique le Corriere. « Les Nerazzurri, en bref, sont prêts à tout et même au-delà pour poursuivre la dernière ligne d’arrivée. Ils ont déjà surmonté des obstacles tels que le Bayern et Barcelone : il ne reste plus que le Paris Saint-Germain. Évidemment, il n’est pas possible de promettre une victoire, mais de donner le maximum, c’est possible. Avec la conviction, cependant, que nous avons tous les moyens et les possibilités pour accomplir le rêve. » La finale de 2023 perdue contre Manchester City a changé le statut de l’Inter. Mais maintenant, il y a une chance de terminer l’œuvre, conclut le Corriere dello Sport.