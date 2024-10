Ce jeudi soir, l’équipe de France dispute sa 3e journée de Ligue des Nations face à l’Israël. Et deux joueurs du PSG débuteront cette rencontre.

Ce jeudi soir (20h45 sur TF1), l’équipe de France affronte l’Israël à Budapest, dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Nations. Et à quelques minutes du coup d’envoi, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a dévoilé son onze de départ.

Dembélé et Kolo Muani titulaires

Dans les buts, pas de surprise avec la présence de Mike Maignan. En défense, Jules Koundé, William Saliba, Ibrahima Konaté et Théo Hernandez sont alignés. Dans ce 4-2-3-1, le double pivot est occupé par le capitaine du soir, Aurélien Tchouaméni, et Eduardo Camavinga. L’attaquant du PSG, Ousmane dembélé, l’ancien Parisien, Christopher Nkunku, et Michael Olise soutiendront Randal Kolo Muani, aligné à la pointe de l’attaque. À noter qu’Ousmane Dembélé est le joueur le plus capé de ce groupe, lui qui va honorer ce soir sa 52e sélection. Les deux autres Parisiens, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, débuteront donc sur le banc.