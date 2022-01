Le PSG, une fois n’est pas coutume, n’a pas eu de match cette semaine. Les joueurs parisiens ont donc pu préparer le huitième de finale de Coupe de France contre l’OGC Nice lundi soir (21h15, Eurosport 2, France 3) dans la longueur. Un match qu’attend avec impatience Justin Kluivert.

« Le prochain match, c’est un grand rendez-vous ! La Coupe de France. On se bat pour ce trophée. Nous tous dans l’équipe nous voulons gagner la Coupe de France. Pourquoi pas ? Si on ne joue pas la Coupe de France, on peut aussi rester à la maison, si on ne se bat pas pour les trophées, assène le joueur de Nice pour le Late Football Club. Lundi, c’est un match important et nous sommes prêts. On s’est bien entraîné et tout le monde est en forme. Je l’ai battu avec Leipzig ? Ah oui c’est vrai. Je sais comment les battre. Allez, je peux le refaire. C’est une bonne équipe mais on a des chances de les battre. Je suis persuadé qu’une équipe comme Nice peut le faire. Lundi, ce sera peut-être notre moment.«