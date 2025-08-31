J.Neves, Dembélé, extérieur… les chiffres après la victoire du PSG à Toulouse

Ce samedi soir, le PSG a livré un festival offensif sur la pelouse du Toulouse FC (3-6) avec un João Neves auteur d’un triplé sensationnel.

Dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1, le PSG et le Toulouse FC ont offert un beau spectacle (3-6). Une belle soirée marquée de l’empreinte de João Neves. Auteur d’un triplé sensationnel, l’international portugais est le premier milieu de l’histoire du club à réaliser ce type de performance, comme le rapporte la formation parisienne sur son site internet.

À lire aussi : TFC / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Dembélé impliqué sur 40 buts en 2025

Autre grande première dans l’histoire du club avec les trois buts inscrits avant le premier quart d’heure. Avec ce festival de buts, les champions de France ont marqué à chacun de leurs 23 derniers déplacements en Ligue 1 (63 buts), soit la plus longue série du club. Une nouvelle fois, le club de la capitale a remporté ses trois premiers matches de la saison, c’est la 7e fois sur les 11 dernières années. Et à chaque fois, Paris a été sacré champion.

Au niveau des statistiques individuelles, Ousmane Dembélé est impliqué sur 40 buts en 2025 (29 buts et 11 passes décisives), « c’est plus que tout autre joueur évoluant dans les cinq grands championnats européens sur la période. » De son côté, Bradley Barcola, buteur face au TFC, a été impliqué sur 50 buts en Ligue 1 (24 buts, 26 passes), dont 36 avec les Rouge & Bleu (19 buts, 17 passes). Enfin, « Désiré Doué a disputé son 46e match avec le club de la capitale en 2025 toutes compétitions confondues, plus que tout autre joueur évoluant dans le Top 5 européen. A titre de comparaison, c’était le 24e match de Toulouse cette année », rapporte le PSG.