J.Neves : « Dembélé nous aide beaucoup, mais nous ne jouons pas individuellement »

Victorieux de Brest ce mardi (0-3), le PSG a pris une belle option pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Il faudra désormais terminer le travail la semaine prochaine au Parc des Princes.

Le PSG a été intraitable au stade de Roudourou. Opposés au Stade Brestois en barrage aller de la Ligue des champions, les champions de France n’ont laissé aucun suspense avec un large succès sur le score de 0-3. Désormais, les joueurs de Luis Enrique devront terminer le job le 19 février prochain au Parc des Princes.

« Nous avons fait le plus important, gagner »

Après la rencontre, en zone mixte, Joao Neves, a salué la performance de l’équipe parisienne. « Je pense que nous avons fait le plus important, gagner. Nous avons commencé le match avec de bonnes idées, mais je pense que la chose la plus importante, c’était de gagner. Il nous reste un match et nous allons essayer de gagner. La performance de l’équipe ? Je pense que c’est la façon dont nous avons essayé de gagner tous les duels, tous les ballons. Je pense que nous sommes une meilleure équipe qu’eux, mais dans ce genre de match, il est difficile de gagner. Nous avons fait un bon match, comme je l’ai dit, et je suis très heureux. »

Le milieu portugais a aussi été interrogé sur la forme actuelle d’Ousmane Dembélé. « Ousmane nous aide beaucoup, mais nous ne jouons pas individuellement. Le foot est un sport collectif. Sans nous, Ousmane ne peut pas marquer et maintenant, sans Ousmane, on ne peut pas marquer non plus. »