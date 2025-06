J.Neves : « Luis Enrique nous donne confiance »

Qualifié sans forcer pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs après sa victoire face à Seattle (2-0), le PSG s’est montré sérieux dans cette rencontre.

Mission accomplie pour le PSG. Opposé à Seattle Sounders ce lundi, les joueurs de Luis Enrique n’ont pas eu à forcer leur talent pour s’imposer 2-0 grâce à des buts de Khvicha Kvaratskhelia et Achraf Hakimi. Les Rouge & Bleu terminent même premiers de leur groupe suite à la défaite de Botafogo face à l’Atlético de Madrid (1-0). Titulaire dans l’entrejeu, le milieu portugais, João Neves, est revenu sur la performance parisienne au micro de DAZN.

La victoire face à Seattle

« C’était très difficile. Il a fait chaud, face à une bonne équipe avec et sans le ballon. On a tout fait pour gagner comme toujours. On a bien gagné, je suis très content. »

Le message de l’entraîneur pour gagner ce match

« Notre coach est une personne incroyable, qui nous donne tout pour faire le meilleur dans le match. Il nous donne confiance, il veut qu’on joue au football avec le ballon, en faisant courir l’adversaire. Et quand on a pas le ballon on doit le récupérer très vite. »

Jouer dans le camp adverse

« Peu importe l’équipe, c’est toujours la même chose, c’est comme ça qu’on travaille et qu’on cherche la victoire. »