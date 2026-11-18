Plusieurs internationaux du PSG disputaient ce mercredi leur dernier match de sélection de cette trêve internationale de novembre avec des résultats positifs.

En attendant le retour à la compétition du PSG, ce samedi face à l’OGC Nice, plusieurs internationaux parisiens disputaient leur dernier match avec leur sélection ce mercredi, avec des résultats positifs pour les joueurs de Luis Enrique.

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Pays de Galles / Portugal (2-3)

Déjà qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des nations, le Portugal restait sur une gifle reçue face au Danemark (1-4) et devait se ressaisir contre le Pays de Galles. Pour cette rencontre, Jorge Jesus avait décidé d’aligner João Neves et Vitinha dans l’entrejeu, une première depuis son arrivée sur le banc de la Seleçao. De son côté, le numéro 87 du PSG débutait pour la deuxième fois un match dans la peau d’un titulaire. Et le milieu parisien a répondu présent. À la suite d’un pressing payant, João Neves a servi Bruno Fernandes pour l’ouverture du score (13e). Mais les Gallois ont réussi à renverser le match (13e, 40e), avant de voir Pedro Neto (43e) égaliser juste avant la pause. Il a fallu attendre un but de Carlos Forbs à la 70e minute pour voir le Portugal, en infériorité numérique en fin de match, s’imposer dans cette rencontre (2-3).

João Neves a disputé l’intégralité du match, tandis que Vitinha est sorti à la 71e minute. La prestation du milieu de 22 ans est salué par le journal A Bola : « Il a récupéré le ballon sur l’action du premier but, faisant preuve d’une grande vivacité d’esprit pour servir Bruno Fernandes sur un plateau. Il a pris de l’ampleur en fin de match, alors que l’équipe était réduite à 10 joueurs. »

Le XI du Portugal : Diogo Costa – Dalot (A. Costa, 71e), Renato Veiga, António Silva, João Cancelo – João Neves, Vitinha (Rúben Neves, 71e) – Trincão (Forbs, 59e), Bruno Fernandes (Quenda, 90e), Pedro Neto – Gonçalo Ramos (João Félix, 59e).

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Ukraine / Géorgie (1-0)

Titulaire avec l’Ukraine, Illia Zabarnyi a évolué à un poste inhabituel de latéral droit. Dans cette Ligue des nations B, les Ukrainiens se sont imposés grâce à une réalisation de Danylo Sikan dès la première minute de jeu. Une victoire sur la plus petite des marges (1-0) qui permet à l’Ukraine de terminer à la troisième place de son groupe. Dans ce rôle inhabituel, le défenseur du PSG a disputé l’intégralité du match. S’il a montré quelques déchets dans ses passes (73 % de passes réussies), il s’est surtout montré solide dans les duels défensifs (6/8).

Le XI de l’Ukraine : Riznyk – Zabarnyi, Sarapiy, Matviyenko, Mykolenko – Synchuk (Kashchuk, 64e), Nazaryna, Yarmolyuk, Sudakov (Bondar, 90e) – Krasnopir (Ocheretko, 57e), Sikan (Yaremchuk, 64e)

Niger / Maroc (0-1)

Auteur d’un sans-faute, le Maroc pouvait valider son ticket pour la CAN 2027. Les Lions de l’Atlas ne se sont pas manqués. Quelques jours après une large victoire face au Niger (5-1), lors de laquelle Achraf Hakimi avait notamment brillé, les Marocains ont cette fois-ci bataillé pour s’imposer sur le score de 1-0, grâce à une réalisation d’Abdellah Ouazane (22e). S’il s’est montré précieux offensivement avec deux passes clés, le latéral du PSG a éprouvé davantage de difficultés défensivement, avec seulement trois duels remportés sur huit, et un déchet important dans son jeu (24 pertes de balle). Le joueur parisien n’a pas disputé l’intégralité du match et est sorti à la 74e minute. Avec ce succès, le Maroc a validé sa qualification pour la CAN 2027.

Le XI du Maroc : Bono – Hakimi (Mazraoui, 74e), Aït Boudlal, Aguerd, El Karouani – Bouaddi, Belahyane (El Mourabet, 61e), Ouazane (Oufkir, 61e) -Diaz (Yassine, 84e), El Khannouss, Zabiri (En-Nesyri, 61e)

Russie / Venezuela (2-0)

Dans une rencontre amicale, la Russie était opposée au Venezuela ce mercredi soir. Les Russes ont dû attendre la dernière demi-heure de jeu pour s’imposer grâce à un doublé d’Aleksey Miranchuk (59e, 75e). Titulaire, le gardien du PSG, Matvey Safonov, a disputé l’intégralité du match.

Équateur / Bolivie (2-0)

Enfin, l’Équateur disputait également une rencontre amicale face à la Bolivie. La Tri s’est imposée sur le score de 2-0 grâce à des réalisations de John Mercado (20e) et Jordy Caicedo (45e+4). Titulaire lors de cette rencontre, le défenseur du PSG, Willian Pacho, est sorti à la 74e minute.

Le XI de l’Équateur : Galíndez – Hincapié (Estupiñán, 64e), Pacho (Torres, 74e), Porozo, Preciado – Moisés Caicedo (Sarmiento, 46e), Vite (Alcívar, 74e), Arroyo (Angulo, 65e) – Mercado (Páez, 65e), Jordy Caicedo (Rodríguez, 64e), Yeboah (Valencia, 74e).