Jackie Groenen : « Nous avons progressé cette saison »

Hier soir, les Féminines du PSG se sont inclinées contre Lyon en finale de la D1 Arkema. Jackie Groenen, déçue de la défaite, veut tout de même souligner la bonne saison parisienne.

Les Féminines du PSG pouvaient s’offrir un deuxième cette saison, avec la D1 Arkema. Hier soir, elles affrontaient Lyon en finale du championnat de France. Dans une première mi-temps ratée, les joueuses de Jocelyn Prêcheur ont concédé deux buts, dont un après une boulette de Katarzyna Kiedrzynek. Menées au score, les Parisiennes vont se redonner espoir à un quart d’heure de la fin de la rencontre, grâce à un but de l’inévitable Tabitha Chawinga. Malgré un siège du but lyonnais en toute fin de rencontre, les Féminines du PSG n’arriveront pas à revenir au score et laissent Lyon soulever leur 17e titre de championne de France. Jackie Groenen, la milieu de terrain néerlandaise, a regretté l’entame de match de son équipe avant de souligner la bonne saison des Parisiennes.

« On doit encore s’améliorer parce que ce n’est pas suffisant pour nous d’aller en finale »

« C’est difficile. Je repense à l’entame du match. Je sentais que l’équipe jouait bien, on a eu beaucoup de ballons et après, on prend deux buts un petit peu sans raison. Elles ont mis un peu de pression sur nous et après, c’était dur, puisque qu’on doit marquer deux ou trois buts pour marquer. On a poussé en deuxième mi-temps. On a beaucoup de ballons, mais cela ne suffit pas pour gagner les matches, lance Jackie Groenen au micro de PSG TV. On a fait une bonne saison avec une demi-finale de Women’s Champions League, une finale de championnat et la victoire en Coupe de France. Mais nous voulions gagner, réussir cette dernière étape. Nous avons progressé cette saison, nous sommes une équipe différente. Mais on doit encore s’améliorer parce que ce n’est pas suffisant pour nous d’aller en finale. Nous voulions gagner et c’est une grande déception. »