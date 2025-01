Le PSG l’a emporté face à Manchester City (4-2) à l’occasion de la septième journée de Ligue des Champions. Au terme de cette rencontre, le club de la capitale a laissé bonne impression en France et à l’internationale.

Dans un scénario complètement fou, le PSG a su renverser la situation face à Manchester City. Une situation étonnante à la lecture du match et de la constatation de la domination parisienne. En effet, c’est contre le cours du jeu que les Citizens ont mené deux buts à zéro. Cependant, le réveil parisien n’a pas tardé, et les hommes de Luis Enrique sont finalement venu à bout de ceux de Pep Guardiola et l’ont emporté 4-2 dans un Parc des Princes des grands soirs. Au cours de l’après-match, sur le plateau de CBS, Jamie Carragher, l’ancienne gloire des Reds de Liverpool a livré son analyse : « C’était comme deux matchs de football complètement différents. La première mi-temps ressemblait à un jubilé et la deuxième mi-temps à l’une des meilleures mi-temps de football que nous ayons vues en phase de groupes de la Ligue des Champions« . L’Anglais, désormais consultant, a ensuite évoqué la lecture du match de Luis Enrique et les choix dans son onze de départ : « Dès que le PSG a fait les remplacements, en particulier avec Dembélé, on a eu l’impression que… Thierry Henry a mentionné avant le match que l’équipe avec laquelle Luis Enrique avait commencé semblait un peu étrange. On avait l’impression que leur meilleure équipe était en place à la fin. Manchester City – comme nous le savons en Premier League et parfois dans cette phase de groupes de la Ligue des Champions – ne peut pas faire face lorsque l’intensité d’un match est trop forte pour eux, le physique« .

Jamie Carragher a également estimé que l’addition aurait pu être plus salée pour Manchester City, avant de s’adonner à une formule prononcée par Patrice Evra en 2009 à la suite d’un Manchester United – Arsenal : « Ils ont été absolument malmenés dans cette deuxième mi-temps, c’était des hommes contre des garçons« .