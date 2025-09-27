Jangeal : « Très content d’avoir pu faire mes débuts avec mon club de cœur »

Lors de la victoire du PSG ce soir contre Auxerre, Luis Enrique a lancé de jeunes titis dans le grand bain, Quentin Ndjantou et Mathis Jangeal. Ce dernier n’oubliera pas de sitôt cette première.

Avec les nombreuses absences dans son groupe, Luis Enrique avait décidé de convoquer plusieurs titis dans son groupe pour la rencontre entre le PSG et Auxerre ce samedi soir dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1 (2-0). Deux d’entre eux sont entrés en jeu, Quentin Ndjantou et Mathis Jangeal. Ce dernier a pris la place de Kang-in Lee lors des dix dernières minutes de la rencontre. À l’issue de la rencontre, le titi parisien n’a pas caché sa joie d’avoir pu faire ses débuts avec son club de cœur.

A voir aussi : Enrique : « Il y a beaucoup de meilleurs entraîneurs que moi, mais ils n’ont pas les joueurs que j’ai »

« C’est un jour qui restera à jamais gravé dans ma mémoire »

« Je suis très content d’avoir pu faire mes débuts avec mon club de cœur, de rentrer comme ça au Parc des Princes. C’est un jour qui restera à jamais gravé dans ma mémoire, lance le titi parisien a micro de PSG TV. Voir Quentin rentrer, ça m’a donné de la confiance, j’ai pu voir comment le match se déroulait. Quand je suis rentré, j’ai profité à fond et j’ai donné le maximum. Ce qui m’a le plus impressionné ? L’intensité et le gabarit des joueurs, ça change de nos matches habituels. »





