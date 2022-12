Javier Pastore donne son avis sur le Mondial de Messi

L’Équipe de France s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde à l’issue de sa victoire contre le Maroc en demi-finale (2-0). Lionel Messi dispute sa dernière Coupe du monde et avec ses 5 buts et 3 passes décisives, l’attaquant argentin veut absolument remporter la coupe Jules Rimet, un trophée qui manque à sa collection. Javier Pastore, ancien joueur du Paris Saint-Germain, s’est exprimé sur son ancien coéquipier en sélection dans Rothen s’enflamme.

« Messi m’impressionne énormément »

« Messi m’impressionne énormément. On voit un Léo très mûr, très bien préparé. La vérité, c’est qu’il a abordé ce Mondial avec beaucoup de pression, comme toujours en Argentine. Il est le meilleur joueur de monde et on le voit toujours comme le sauveur, « l’élu », celui qui peut faire gagner le trophée. Du coup, il vit forcément ça avec beaucoup de pression, mais je trouve qu’il gère ça super bien sur ce Mondial. Il fait un tournoi incroyable, sans doute l’un de ses meilleurs, au moins sur le plan des stats. Il a toujours joué un rôle important dans toutes les Coupes du Monde auxquelles il a participé, mais au Qatar, il ajoute les buts, les passes décisives et les actions magistrales. » Le joueur de 33 ans a notamment évoqué la mentalité de Lionel Messi lors des grandes échéances. « Messi a toujours été comme ça. Tous les joueurs veulent montrer quelque chose de plus. Parfois il était… pas énervé mais il savait beaucoup parler avant les matchs. Il a toujours été comme ça, avec son caractère, cette envie de gagner, de fermer les bouches de ceux qui parlent avant. En 2010, il avait 22-23 ans, il jouait déjà un football extraordinaire mais c’était un garçon. Maintenant c’est un homme, il connaît, il sait de quoi l’Argentine a besoin. Et aujourd’hui, l’Argentine a besoin de ça parce que les supporters aiment ça« , a-t-il déclaré.