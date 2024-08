Javier Pastore sous le charme de Bradley Barcola

Javier Pastore a été la première recrue du PSG version QSI. Pendant sept ans, il a enflammé le Parc des Princes. Six ans après son départ du club de la capitale, l’Argentin suit toujours avec attention son ancien club. Il a été sous le charme de Bradley Barcola.

Durant l’été 2011, Javier Pastore a été le premier gros transfert de l’ère QSI. Le milieu de terrain argentin a passé sept ans sous le maillot du PSG (269 matches, 45 buts et 60 passes décisives). Pendant son passage à Paris, il a très souvent illuminé le Parc des Princes par ses driblles, ses actions de grandes classes et ses buts, comme celui contre Chelsea en Ligue des champions. Mais malheureusement, il a aussi été victime de plusieurs blessures qui l’ont handicapé. Six ans après son départ du club de la capitale, El Flaco suit toujours avec attention l’actualité du PSG. Javier Pastore s’est dit stupéfait par la saison de Bradley Barcola, dans une interview accordée au média Carré. « Bradley Barcola, j’aime beaucoup. Son dribble est impressionnant. C’est un joueur qui n’a pas peur et qui essaye toutes les actions. Il va vers l’avant, il cherche les duels, mais s’il y a deux adversaires et qu’il sent qu’il va perdre le ballon, il le passe facilement. C’est une qualité innée que tu as ou que tu n’as pas. »

« Le président et le propriétaire voulaient tous que je reste mais… »

Javier Pastore est également revenu sur son départ du PSG, durant l’été 2018. « Je suis bien arrivé, et je suis bien parti aussi. J’aurais pu rester six mois et partir libre, mais pour moi, ce n’était pas acceptable. Le président et le propriétaire voulaient tous que je reste, mais sincèrement, je ne voulais pas rester pour être un joueur de plus. L’année précédente, Neymar et Kylian Mbappé étaient arrivés. Il y avait aussi Edinson Cavani, Angel Di Maria, Julian Draxler, Lucas Moura. Nous étions huit joueurs devant. Je savais que les possibilités de jouer et d’avoir du temps de jeu seraient très limitées. Il aurait fallu attendre une blessure ou une absence de quelqu’un, ou que l’entraîneur change. Le club a beaucoup insisté pour que je reste et signe un nouveau contrat de cinq ans pour finir ma carrière au PSG. Pour moi, ce n’était pas juste. Le club payait beaucoup d’impôts pour moi, et après cinq ans, il aurait payé encore plus. J’avais un très bon contrat, mais je ne voulais pas rester sans jouer.«

« Le club m’a beaucoup donné »

Dans cette interview, il explique également ne pas regretter son choix de quitter le PSG. « Personnellement, je ne me serais pas senti bien en restant six mois, tranquille, à voir Neymar, Mbappé et les autres jouer. Chacun fait ses choix, et je ne suis pas contre ceux qui le font, car ils doivent avoir leurs raisons. Pour ma part, je n’avais pas de raison particulière contre le PSG, le président, ou mes coéquipiers pour agir ainsi. Si mon départ pouvait aider le club, je le faisais, car le club m’a beaucoup donné. Je pense que c’était le bon choix, car aujourd’hui, lorsque je retourne au club, tout le monde est content de me voir. Certes, c’est aussi pour mon parcours de sept ans au PSG. »