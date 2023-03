L’été dernier, Kylian Mbappé aurait pu rejoindre le Real Madrid. Mais il a décidé de prolonger son contrat avec le PSG. De l’autre côté des Pyrénées, on rêve toujours de lui. Javier Tebas, estime que s’il rejoint un jour la Liga, il n’y a qu’un seul club pour cela.

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé est associé au Real Madrid. À deux reprises, il aurait pu rejoindre le club madrilène. En 2017 avant de finalement rejoindre le PSG et l’été dernier. Mais il a finalement décidé de rester chez les Rouge & Bleu en prolongeant son contrat. En Espagne, on espère toujours qu’il rejoigne la Liga dans les années à venir. Dans une interview accordée à Movistar+, Javier Tebas, le président du championnat espagnol, a évoqué cette possibilité.

« La seule équipe ici qui peut accéder à ses prétentions et à sa valeur économique, c’est le Real Madrid »

« C’est une chose de le voir et une autre de savoir si je voudrais le voir dans notre championnat. J’aimerais que Kylian Mbappé vienne en Liga. La seule équipe ici qui peut accéder à ses prétentions et à sa valeur économique, c’est le Real Madrid, lance Tebas qui n’a pas pu s’empêcher de mettre un nouveau petit pic en direction du PSG. Toutes les tricheries économiques qu’ils font pour avoir autant de joueurs ne les aident pas à obtenir des titres. Ils ont sauté outre le fair-play financier avec des sponsors fictifs et d’autres questions… Cela montre que dans le football, ce n’est pas seulement l’argent qui peut faire de vous un champion. Merci à Dieu pour le football. »