Javier Tebas pense que Mbappé va quitter le PSG cet été

Le feuilleton Kylian Mbappé a été relancé ces derniers jours avec l’officialisation du choix de l’attaquant du PSG de ne pas lever l’option de prolongation d’un an de son contrat. Javier Tebas pense qu’il quittera les Rouge & Bleu cet été.

En début de semaine, Kylian Mbappé a envoyé une lettre au PSG pour faire savoir qu’il ne comptait pas lever son option de prolongation dans son contrat qui pouvait le lier au club de la capitale jusqu’en juin 2025. Le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu n’a donc plus qu’un an de contrat. Les dirigeants parisiens ne veulent pas revivre ce qu’il s’était passé l’été dernier et ont deux solutions dans ce dossier. Soit Mbappé prolonge, soit il sera vendu cet été. Sorti du silence ces derniers jours, l’attaquant (24 ans) a fait savoir qu’il comptait rester au PSG la saison prochaine.

A voir aussi : Marquinhos : « On veut que Mbappé reste au PSG »

« J’espère que Mbappé pourra venir »

Mais Javier Tebas, le président de la Liga qui aime taper sur le club de la capitale, pense que l’ancien monégasque va quitter le champion de France cet été. « J’espère que Mbappé pourra venir. Si vous me demandez en tant que supporter, je pense que Mbappé va quitter le PSG cette saison, parce qu’à l’UEFA, il y a plus de contrôle économique et une masse salariale très élevée, lance Tebas en marge d’un évènement dans des propos relayés par Marca. Le PSG doit être déchargé. Je pense que le Real Madrid a la capacité de faire cette signature.