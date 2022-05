Le feuilleton Kylian Mbappé arrive à son terme. Après des mois de rumeurs et de spéculations, l’avenir de l’international français est au centre de l’actualité de ce samedi et à juste titre. Selon plusieurs médias, Kylian Mbappé va prolonger son contrat de trois saisons supplémentaires avec les Rouge & Bleu, soit jusqu’en 2025. Une annonce choc du côté de l’Espagne alors que le Real Madrid semblait en avance sur sa signature (libre de tout contrat) depuis plusieurs mois.

Javier Tebas enrage sur la prolongation de Mbappé

Très critique envers le PSG lors de chacune de ses sorties médiatiques, le président de LaLiga, Javier Tebas, a une nouvelle fois sorti la sulfateuse au sujet de la très probable prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Et comme souvent, le patron du football espagnol a mis en avant les sommes dépensées par les Rouge & Bleu ces dernières années. « Ce que va faire le PSG en renouvelant Mbappé avec de grosses sommes d’argent (à savoir d’où et comment il les paie) après avoir subi des pertes de 700 millions d’euros ces dernières saisons et avoir plus de 600M € de salaire, c’est une INSULTE au football. Al-Khelaïfi est aussi dangereux que la Super League », a déclaré Javier Tebas via son compte Twitter. Une communication qui confirme un peu plus la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG.