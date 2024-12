Joueur du PSG de 2016 à 2020, Jesé Rodriguez n’a pas connu la trajectoire de carrière voulue après son passage sous les cieux parisiens. Dans un entretien accordé à un youtubeur espagnol, l’Espagnol n’a pas hésité à tacler son ancien président.

En quatre ans au Paris Saint-Germain, Jesé Rodriguez n’a jamais su se faire une place. En effet, au total, l’Espagnol aura disputé 18 rencontres toutes compétitions confondues et inscrit deux buts. Au cours de son aventure en Rouge & Bleu, le joueur qui évolue aujourd’hui Johor Darul Ta’zim en première division malaisienne a été prêté respectivement à Las Palmas, Stoke City, au Bétis Séville, et au Sporting Portugal. A l’occasion d’un entretien accordé au youtubeur / freestyler espagnol Mowlihawk, Jesé Rodriguez a pointé du doigt le problème du Paris Saint-Germain, en taclant son ancien président, Nasser Al-Khelaïfi : « Le président ne voulait même pas me voir en peinture […] Je ne sais pas s’il aimait plus ma femme que moi. Ils ne m’ont donné aucune explication. Ils m’ont très mal traité. Là, j’ai réalisé que Madrid est le meilleur au monde en tout. J’avais l’impression d’avoir affaire à un gars milliardaire qui utilise les joueurs comme s’il s’agissait de badges« . Malgré un rendement bien moindre, l’attaquant estime avoir été mis de côté injustement au Paris Saint-Germain : « Au PSG, j’ai débuté en donnant la passe décisive lors du premier match mais ensuite j’ai été écarté des terrains pendant deux mois à cause d’une appendicite et dès l’hiver suivant, on m’a dit que je devais partir. J’ai dit à Emery que je me sentais trompé« . Une aventure qui, comme il le souligne lui-même, lui aura tout de même permis d’empocher un beau chèque : « J’ai gagné un peu moins de cinq millions d’euros bruts« .