Jean-Louis Gasset nous a quittés

C’est une triste nouvelle que nous venons d’apprendre. Ancien adjoint de Laurent Blanc sur le PSG, Jean-Louis Gasset est décédé ce vendredi à l’âge de 72 ans.

Personnage emblématique du football français, Jean-Louis Gasset est mort ce vendredi matin à l’âge de 72 ans. Son entourage a annoncé la nouvelle à L’Equipe. Adjoint de Laurent Blanc lors de son passage au PSG (2013-2016), il était fortement apprécié des joueurs, lui qui était proche de son effectif. Avec le club de la capitale, Jean-Louis Gasset a remporté trois Championnats de France, trois Coupes de la Ligue, deux Coupes de France et trois Trophées des Champions

Trois ans en tant qu’adjoint de Laurent Blanc

Après son passage au PSG, il aura laissé Laurent Blanc pour reprendre des postes d’entraîneur en chef à Montpellier, Saint-Étienne ou bien encore laCôte d’Ivoire et Marseille. Il avait également été l’adjoint de Luis Fernandez pendant deux ans lors de son deuxième passage sur le banc du PSG (2001-2003). Depuis le début de la saison, il était consultant pour Ligue 1 + et avait commenté certaines rencontres. La rédaction de Canal Supporters présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.

