Jenz : « On va prendre ce match comme une finale »

Le FC Lorient reçoit ce soir (21 heures, Canal Plus Décalé) le PSG dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Moritz Jenz, défenseur du club breton, sait que cette rencontre – entre le 19e et le 1er – sera difficile pour son équipe même s’il veut que ses coéquipiers et lui doivent jouer pleinement cette rencontre.

« Ça va être très dur, on le sait. C’est la meilleure équipe en France, peut-être même en Europe, voire dans le monde. Mais on va se battre, en étant agressifs dans le bon sens du terme. On va prendre ce match comme une finale, le jouer pleinement pour remporter des points, assure l’allemand sur le site des Merlus. La Ligue 1 ? C’est une très bonne ligue composée d’équipes avec beaucoup de joueurs très talentueux. Tous les matches sont des challenges à relever. Bien sûr, il y a le PSG seul en tête mais de la deuxième à la dernière place, il y aura beaucoup d’enjeux et de combats au sein de ce beau championnat qui est

très excitant. »