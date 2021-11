Jérémy Stinat arbitre de la rencontre entre le PSG et Nantes

Encore quelques jours avant de retrouver le PSG. Après une dizaine de jours de trêve internationale, les Parisiens vont retrouver les terrains de Ligue 1 avec la réception – au Parc des Princes – du FC Nantes samedi après-midi (17 heures, Prime Video) dans le cadre de la 14e journée.

Une rencontre qui sera arbitrée par Jérémy Stinat. Il sera assisté par Christophe Mouysset et Cyril Mugnier. Benjamin Lepaysant officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR sera, elle, confiée à Alexandre Castro et Abdelatif Kherradji. Cette saison, l’homme en noir de 42 ans n’a arbitré ni le PSG ni le FC Nantes. Il a été au sifflet sur six de Ligue 1 et distribué 25 cartons jaunes et un carton rouge.