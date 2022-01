Jérôme Alonzo convaincu par la deuxième mi-temps du PSG

Le PSG s’est imposé hier soir en clôture de la 22e journée de Ligue 1 contre Reims (4-0). Mis en difficulté en première mi-temps, les Parisiens ont rectifié le tir en seconde pour finalement s’imposer largement contre les Rémois. Jérôme Alonzo explique avoir été convaincu par la deuxième période des Rouge & Bleu.

« J’ai vu des deuxièmes mi-temps moins bonnes que ça. Effectivement, en première mi-temps, c’était un schéma que l’on a déjà vu. Une équipe visiteuse qui a beaucoup beaucoup de situations, qui montre de belles choses et Paris qui tient soit par manque d’adresse en face soit grâce au gardien. Et puis après, le rouleau compresseur se met en route, souvent plus tard, analyse l’ancien parisien dans l’Equipe du Soir. Là, j’ai quand même trouvé entre la 46e et la 92e un PSG très intéressant. Donc le PSG m’a convaincu sur une mi-temps, pas sur l’autre.«