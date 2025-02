Jérôme Rothen assure que le Qatar n’a aucune envie de se retirer du PSG

Ce jeudi, une rumeur évoquait la possibilité du Qatar de retirer ses investissements en France, dont le PSG, après la mise en examen de Nasser al-Khelaïfi. Jérôme Rothen explique que les propriétaires qataris ne comptent pas se retirer.

Ce jeudi 13 février, une énième affaire sort concernant Nasser Al-Khelaïfi. Cette fois-ci, le président du PSG serait mis en examen dans une affaire de complicité d’abus de pouvoir concernant un vote interne dans le groupe Lagardère. Le dirigeant a évoqué cette mise en examen. « Ce dossier n’a absolument et catégoriquement rien à voir avec Nasser Al-Khelaifi, mais comme d’habitude, il sera traîné dans un processus complètement fallacieux en tant que nom célèbre, qui est apparemment responsable de tout et n’importe quoi, jusqu’à ce que tout disparaisse tranquillement sans aucun fondement dans quelques années. Je suis surpris d’être ici aujourd’hui. Je n’ai eu aucune influence dans cette affaire. Je me retrouve au milieu d’une affaire dans laquelle je n’ai aucun lien, tout cela sur la base d’une seule communication téléphonique concernant un problème avec le Qatar, une question que je devais transmettre, et mon rôle s’est limité à cela. Les parties citent: ‘Nasser ici, Nasser là’. Pour se défendre, ils citent mon nom. J’aimerais que la situation soit plus claire, surtout au vu de la réponse de QIA. »

« Ils n’ont aucune envie de se retirer du PSG »

Ce jeudi après-midi, une rumeur évoquait un possible désengagement du Qatar de ses activités en France, dont le PSG. Depuis, il y a eu des démentis. Jérôme Rothen, dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, confirme que le Qatar ne compte pas se retirer du PSG. « Si on était sûr que les Qataris se retirent de tout, ce serait une catastrophe. Maintenant, ce n’est pas le cas. Le désinvestissement en France a lieu depuis pas mal de mois de la part des Qataris. Ils ont vendu 12% des parts du Paris Saint-Germain aux Américains. Donc ça, ça montre déjà qu’ils se sont un peu retirés. Ils gardent un grand pouvoir. Ce club est déjà valorisé à quasiment 4 milliards aujourd’hui. Donc ça montre à quel point ils ont investi et c’est difficile de se retirer d’un tel investissement. En plus je le redis car on me l’a dit aujourd’hui, ils n’ont aucune envie de se retirer du Paris Saint-Germain. Mais il n’empêche qu’il y a déjà 12% qui sont partis chez les Américains. Donc quand tu me parles de désinvestissement, ça a déjà commencé. Ce serait une catastrophe si les Qataris se retiraient. Mais je viens de vous le dire, ils ne vont pas se retirer.«